Дело наркологов. В Перми судят врачей по подозрению в подделке результатов экспертизы

Сейчас в том же суде у судьи Ольги Ошвинцевой на рассмотрении находится еще одно подобное дело — в отношении нарколога Николая Самовольникова. Он единственный из привлеченных в июне 2021 году по подозрению в получении взяток группой сотрудников наркодиспансера (ч. 5 п. а ст. 290 УК РФ) был отправлен в СИЗО, где провел четыре месяца. С 29 октября 2021 года он находился под подпиской о невыезде. Сейчас в суде ему предъявлено обвинение в служебном подлоге, мелком взяточничестве и получении взятки с использованием служебного положения (ст. 292 ч.1; ст. 291.2 ч.1; ст. 290 ч.3 УК РФ). Общая сумма, вменяемая ему следствием — 30 тыс. рублей.