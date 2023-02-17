Дело наркологов. В Перми судят врачей по подозрению в подделке результатов экспертизы

Posted 17 февраля 2023, 02:00
Published 17 февраля 2023, 02:00
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Ленинский районный суд вернул на дополнительное расследование уголовное дело в отношении пермского врача-нарколога Ольги Полусмак. Как указал в постановлении судья Алексей Полевщиков, фактические обстоятельства уголовного дела свидетельствуют о наличии оснований для переквалификации действий обвиняемой как более тяжкого преступления, данные опубликованы в картотеке суда. Гособвинение обжалует это представление.
Изначально Полусмак обвиняли в мошенничестве, совершенном с использовании служебного положения и получении взятки (ст.159 ч.3; ст.290 ч.3 УК РФ). Причем, размер полученных врачом денег, рассказывали журналисту Properm.ru в пресс-службе инстанции, по материалам дела не превышал 10 тыс. рублей в качестве одной взятки. Деньги, по мнению следствия, доктор получала за изменение данных о пациентах, находящихся на учете в наркологии.
Сейчас в том же суде у судьи Ольги Ошвинцевой на рассмотрении находится еще одно подобное дело — в отношении нарколога Николая Самовольникова. Он единственный из привлеченных в июне 2021 году по подозрению в получении взяток группой сотрудников наркодиспансера (ч. 5 п. а ст. 290 УК РФ) был отправлен в СИЗО, где провел четыре месяца. С 29 октября 2021 года он находился под подпиской о невыезде. Сейчас в суде ему предъявлено обвинение в служебном подлоге, мелком взяточничестве и получении взятки с использованием служебного положения (ст. 292 ч.1; ст. 291.2 ч.1; ст. 290 ч.3 УК РФ). Общая сумма, вменяемая ему следствием — 30 тыс. рублей.
Самовольников до 2021 года руководил в краевом наркодиспансере отделением медицинского освидетельствования. Сюда в том числе полиция привозит на экспертизу людей, задержанных по подозрению в употреблении алкоголя или наркотических веществ при управлении транспортными средствами. Как сообщал в ответе на запрос Properm.ru главный врач наркодиспансера Михаил Мальцев, после выявления поддельных результатов освидетельствования, подозреваемые в этом медработники были отстранены. По информации журналиста Properm.ru, сейчас и Полусмак, и Самовольников продолжают работать на своих местах в медучреждении.
Как сообщалось ранее, летом 2021 года следствие выявило, что еще один психиатр-нарколог диспансера, Алексей Волков, получил от попавшегося по подозрению в пьянстве за рулем гражданина 30 тыс. рублей. Эти деньги он передал руководителю отделения медицинского освидетельствования Самовольникову. Взятка полагалась за то, что в данные гражданина будут внесены изменения — якобы никаких одурманивающих веществ в крови экспертиза у него не выявила.
Летом 2021 года группу врачей-наркологов краевого диспансера задержали пермские силовики. Как тогда сообщалось, несколько человек стали подозреваемыми по уголовному делу о подделках данных о стоящих на учете пациентах за деньги. Как сообщали тогда в официальных релизах СКР и полиции, около двух лет за денежные вознаграждения медицинские работники выдавали подложные медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и управлению транспортными средствами без фактического осмотра и обследования лиц, снимали жителей Прикамья с наркологического и психиатрического учетов в специализированных медицинских учреждениях без достаточных к тому оснований.
По данным на октябрь 2021 года следствием было установлено два факта незаконного снятия граждан с учета в наркологическом диспансере, три факта незаконного снятия граждан с психиатрического учета и один факт фальсификации результатов медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
В Пермском крае с января по ноябрь 2022 года полицейские задержали 10,2 тыс. водителей с признаками опьянения — речь идет также о водителях, которые отказались от прохождения медосвидетельствования. В ДТП, где участвовали водители с признаками опьянения, погибли 62 человека, 337 — получили травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД. По закону, при повторном пьяном вождении водителям грозит уже уголовная ответственность с реальным лишением свободы. За 11 месяцев прошлого года в регионе было выявлено 1,7 тыс. водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения во второй раз.