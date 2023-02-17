Пермский филиал Nestle возобновил производство шоколадных батончиков и какао

Запуск производства шоколадных батончиков на фабрике возобновился в конце прошлого года, стало известно изданию «КоммерсантЪ-Прикамье». Последняя партия была выпущена в конце мая. Ранее кондитерские изделия под брендом Goodmix выпускались в других регионах присутствия холдинга, Nestle зарегистрировала соответствующий торговый знак летом минувшего года. В пермском филиале компании отказались комментировать новость о возобновлении производства корреспонденту Properm.ru.