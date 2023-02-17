properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2023, 04:47

Published 17 февраля 2023, 04:47

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Пермский филиал Nestle возобновил производство шоколадных батончиков и какао

Пермский филиал Nestle возобновил производство шоколадных батончиков и какао

17 февраля 2023, 04:47
Фото: Properm.ru.
Последняя партия продукции была выпущена в конце мая прошлого года.

Пермский филиал Nestle перепрофилировал производство после ухода брендов KitKat и Nesquik. Теперь вместо батончиков KitKat фабрика выпускает батончики Goodmix, а вместо какао Nesquik — напиток «Хрутка». Пермский филиал не запускал рекламную кампанию и никак не афишировал возобновление работы основных линий.

Запуск производства шоколадных батончиков на фабрике возобновился в конце прошлого года, стало известно изданию «КоммерсантЪ-Прикамье». Последняя партия была выпущена в конце мая. Ранее кондитерские изделия под брендом Goodmix выпускались в других регионах присутствия холдинга, Nestle зарегистрировала соответствующий торговый знак летом минувшего года. В пермском филиале компании отказались комментировать новость о возобновлении производства корреспонденту Properm.ru.

Вчера, 16 февраля, финансовый директор концерна Nestle Франсуа-Ксавье Рожер заявил, что компания не планирует свернуть всю деятельность в России, сообщало РИА Новости. Nestle приостановила экспорт продукции из России и ее импорт в Россию, за исключением социально значимых категорий продуктов и экспорта в страны СНГ.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика