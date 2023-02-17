Пермский филиал Nestle возобновил производство шоколадных батончиков и какао

Posted 17 февраля 2023, 04:47
Published 17 февраля 2023, 04:47
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Пермский филиал Nestle перепрофилировал производство после ухода брендов KitKat и Nesquik. Теперь вместо батончиков KitKat фабрика выпускает батончики Goodmix, а вместо какао Nesquik — напиток «Хрутка». Пермский филиал не запускал рекламную кампанию и никак не афишировал возобновление работы основных линий.
Запуск производства шоколадных батончиков на фабрике возобновился в конце прошлого года, стало известно изданию «КоммерсантЪ-Прикамье». Последняя партия была выпущена в конце мая. Ранее кондитерские изделия под брендом Goodmix выпускались в других регионах присутствия холдинга, Nestle зарегистрировала соответствующий торговый знак летом минувшего года. В пермском филиале компании отказались комментировать новость о возобновлении производства корреспонденту Properm.ru.
Вчера, 16 февраля, финансовый директор концерна Nestle Франсуа-Ксавье Рожер заявил, что компания не планирует свернуть всю деятельность в России, сообщало РИА Новости. Nestle приостановила экспорт продукции из России и ее импорт в Россию, за исключением социально значимых категорий продуктов и экспорта в страны СНГ.