Пермский Роспотребнадзор нашёл нарушения в половине мясных магазинов и предприятиях мясопереработки

Posted 17 февраля 2023, 09:56
Published 17 февраля 2023, 09:56
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В ходе проверок в 2022 году специалисты регионального Управления Роспотребнадзора нашли нарушения в 50 субъектах и 54 объектах, занятых производством и оборотом мясных продуктов. Нарушения обязательных требований отмечены в 50% из числа обследованных предприятий, сообщают в ведомстве.
Среди основных нарушений: несоответствие продуктов показателям качества и безопасности, несоблюдение условий производства и хранения, нарушение маркировки, требований к содержанию производственных и складских помещений, допуск работников, не прошедших медосмотры.
За год из оборота специалисты ведомства изъяли 2,224 тонны мясной продукции. Бизнес оштрафован суммарно на 163,5 тыс. руб.