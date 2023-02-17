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Posted 17 февраля 2023, 09:56

Published 17 февраля 2023, 09:56

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Пермский Роспотребнадзор нашёл нарушения в половине мясных магазинов и предприятиях мясопереработки

Пермский Роспотребнадзор нашёл нарушения в половине мясных магазинов и предприятиях мясопереработки

17 февраля 2023, 09:56
Фото: 1MI.
Продукты не соответствовали показателям качества и безопасности.

В ходе проверок в 2022 году специалисты регионального Управления Роспотребнадзора нашли нарушения в 50 субъектах и 54 объектах, занятых производством и оборотом мясных продуктов. Нарушения обязательных требований отмечены в 50% из числа обследованных предприятий, сообщают в ведомстве.

Среди основных нарушений: несоответствие продуктов показателям качества и безопасности, несоблюдение условий производства и хранения, нарушение маркировки, требований к содержанию производственных и складских помещений, допуск работников, не прошедших медосмотры.

За год из оборота специалисты ведомства изъяли 2,224 тонны мясной продукции. Бизнес оштрафован суммарно на 163,5 тыс. руб.

#Общество#Роспотребнадзор
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