Пермский Роспотребнадзор нашёл нарушения в половине мясных магазинов и предприятиях мясопереработки

В ходе проверок в 2022 году специалисты регионального Управления Роспотребнадзора нашли нарушения в 50 субъектах и 54 объектах, занятых производством и оборотом мясных продуктов. Нарушения обязательных требований отмечены в 50% из числа обследованных предприятий, сообщают в ведомстве.