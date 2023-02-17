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Posted 17 февраля 2023, 05:58

Published 17 февраля 2023, 05:58

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Пьяный работник осинского предприятия украл экскаватор-погрузчик за 5 миллионов рублей

Пьяный работник осинского предприятия украл экскаватор-погрузчик за 5 миллионов рублей

17 февраля 2023, 05:58
Фото: 1MI.
Украденное мужчина спрятал в лесу и планировал позже использовать для собственных нужд.

Работник осинского предприятия похитил у работодателя экскаватор-погрузчик стоимостью более 5 миллионов рублей. Преступление было раскрыто по горячим следам, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В январе в полицию Осы обратился руководитель одной из транспортных компаний с заявлением о пропаже с территории предприятия экскаватора-погрузчика стоимостью более 5 млн. руб.
Полицейские опросили возможных очевидцев и изучили улики. В кратчайшие сроки был установлен злоумышленник. Им оказался 41-летний работник предприятия. Мужчина был задержан.

В день кражи после окончания рабочего дня работник уехал домой, но через некоторое время вернулся нетрезвым. Он решил украсть экскаватор-погрузчик. Подойдя к спецтехнике, стоящей возле гаражного бокса, он с помощью ключа, находящегося в кабине, завел экскаватор и беспрепятственно выехал с территории предприятия.

Похищенную машину обвиняемый спрятал в лесу на территории Пермского района, планируя в дальнейшем использовать в личных целях.

Сейчас экскаватор возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по п. «б», ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

#Общество#Криминал
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