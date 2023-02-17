Пьяный работник осинского предприятия украл экскаватор-погрузчик за 5 миллионов рублей

В январе в полицию Осы обратился руководитель одной из транспортных компаний с заявлением о пропаже с территории предприятия экскаватора-погрузчика стоимостью более 5 млн. руб.

Полицейские опросили возможных очевидцев и изучили улики. В кратчайшие сроки был установлен злоумышленник. Им оказался 41-летний работник предприятия. Мужчина был задержан.