Расписание ЕГЭ в 2023 году в Перми

Posted 17 февраля 2023, 13:02
Published 17 февраля 2023, 13:02
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Выпускники школ Перми начнут сдавать ЕГЭ уже в конце мая 2023 года. Как и в предыдущие годы, ребятам предстоит в обязательном порядке написать ЕГЭ по двум предметам (русскому языку и математике). Другие дисциплины на ЕГЭ-2023 школьники выбирают самостоятельно — это зависит от специальности, на которую хочет поступить выпускник.
В Перми, как правило, самыми популярными предметами при сдаче ЕГЭ традиционно остаются профильная математика, информатика, обществознание и биология. Так, в минувшем году в Перми профильную и базовую математику сдавали свыше 5,5 тыс. школьников, обществознание - 3,8 тыс. выпускников, информатику – 1,9 тыс. одиннадцатиклассников и биологию - около 1,8 тыс. учащихся.
Основное расписание ЕГЭ-2023 в Перми:
Сдать госэкзамен можно и в резервный период. Эти даты специально выделяются для ребят, у которых дни проведения ЕГЭ по предметам совпадают. К примеру, если выпускник выбрал для сдачи биологию и английский, то один из предметов ему придется сдавать в резервный день.
Также в этот период могут прийти на ЕГЭ-2023 ребята, пропустившие по каким-либо причинам основную дату госэкзамена. Но причина должна быть уважительной и подтверждена документом или справкой о состоянии здоровья.
Важно! В задания ЕГЭ на 2023 год внесены изменения. Они касаются не всех предметов. Подробнее об изменениях в заданиях можно узнать на сайте ФИПИ.
Расписание ЕГЭ-2023 в Перми в резервные дни:
|
Резервные дни ЕГЭ в Перми / obrnadzor.gov.ru
Некоторым ребятам необходимо сдать госэкзамены раньше, чем это запланировано в основном графике. Причины могут быть разные: проблемы со здоровьем, участие в общероссийских или международных соревнованиях и олимпиадах, переезд в другую страну и т. д.
В этом случае выпускники могут начать сдавать ЕГЭ уже в марте — апреле нынешнего года.
Расписание досрочного ЕГЭ-2023 в Перми:
Еще четыре дня в апреле дается для сдачи ЕГЭ школьникам, решившим написать госэкзамен досрочно, в качестве резервных.
Важно! На написание ЕГЭ-2023 в среднем отводится 3–3,5 часа. По разным предметам — различное число заданий и количество минут, выделяемых на их решение.
Расписание досрочного ЕГЭ-2023 в Перми в резервные дни:
|
Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году / объясняем.рф
У выпускников прошлых лет есть шанс сдать единый госэкзамен в 2023 году, если они раньше не смогли набрать нужного количества баллов для поступления либо провалили экзамен. Это можно сделать по графику досрочного периода или в резервные дни основного расписания.
Отметим, что в минувшем году в Пермском крае на ЕГЭ зарегистрировалось более 12 тысяч ребят. При этом неплохие результаты показали школы Перми – во многих общеобразовательных учреждениях города были стобалльники.
Важно! Для ребят, которые провалили экзамены по обязательным предметам, выделяют два дня в сентябре на пересдачу: 06.09 – русский язык, 12.09 – базовая математика.
|
Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Перми / obrnadzor.gov.ru
Новости партнеров