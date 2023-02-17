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Posted 17 февраля 2023, 13:02

Published 17 февраля 2023, 13:02

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Перми

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Перми

17 февраля 2023, 13:02
Фото: Расписание ЕГЭ в 2023 году в Перми / obrnadzor.gov.ru.
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ЕГЭ 2023
В Пермском крае выпускники школ готовятся к сдаче единого госэкзамена. Какие предметы и когда будут сдавать на ЕГЭ-2023 пермские школьники – в нашем материале.

Основное расписание ЕГЭ в 2023 году

Выпускники школ Перми начнут сдавать ЕГЭ уже в конце мая 2023 года. Как и в предыдущие годы, ребятам предстоит в обязательном порядке написать ЕГЭ по двум предметам (русскому языку и математике). Другие дисциплины на ЕГЭ-2023 школьники выбирают самостоятельно — это зависит от специальности, на которую хочет поступить выпускник.

В Перми, как правило, самыми популярными предметами при сдаче ЕГЭ традиционно остаются профильная математика, информатика, обществознание и биология. Так, в минувшем году в Перми профильную и базовую математику сдавали свыше 5,5 тыс. школьников, обществознание - 3,8 тыс. выпускников, информатику – 1,9 тыс. одиннадцатиклассников и биологию - около 1,8 тыс. учащихся.

Основное расписание ЕГЭ-2023 в Перми:

  • 26.05 — география, литература, химия;
  • 29.05 — русский язык;
  • 01.06 — математика (базового и профильного уровня);
  • 05.06 — физика, история;
  • 08.06 — обществознание;
  • 13.06 — биология и иностранный язык (кроме раздела «Говорение»);
  • 16.06 и 17.06 — иностранный язык (раздел «Говорение»);
  • 19.06 и 20.06 — информатика.

Резервные дни ЕГЭ в Перми

Сдать госэкзамен можно и в резервный период. Эти даты специально выделяются для ребят, у которых дни проведения ЕГЭ по предметам совпадают. К примеру, если выпускник выбрал для сдачи биологию и английский, то один из предметов ему придется сдавать в резервный день.

Также в этот период могут прийти на ЕГЭ-2023 ребята, пропустившие по каким-либо причинам основную дату госэкзамена. Но причина должна быть уважительной и подтверждена документом или справкой о состоянии здоровья.

Важно! В задания ЕГЭ на 2023 год внесены изменения. Они касаются не всех предметов. Подробнее об изменениях в заданиях можно узнать на сайте ФИПИ.

Расписание ЕГЭ-2023 в Перми в резервные дни:

  • 22.06 — русский язык;
  • 23.06 — география, иностранный язык (раздел «Говорение»), литература,
  • 26.06 — математика (базовая и профильная);
  • 27.06 — информатика, иностранный язык (кроме раздела «Говорение»), биология;
  • 28.06 — обществознание, химия;
  • 29.06 — физика, история.

Резервные дни ЕГЭ в Перми / obrnadzor.gov.ru

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году

Некоторым ребятам необходимо сдать госэкзамены раньше, чем это запланировано в основном графике. Причины могут быть разные: проблемы со здоровьем, участие в общероссийских или международных соревнованиях и олимпиадах, переезд в другую страну и т. д.

В этом случае выпускники могут начать сдавать ЕГЭ уже в марте — апреле нынешнего года.

Расписание досрочного ЕГЭ-2023 в Перми:

  • 20.03 — литература, география;
  • 23.03 — русский язык;
  • 27.03 — математика (базовая и профильная);
  • 30.03 — биология, физика, иностранный язык (кроме раздела «Говорение»);
  • 03.04 — иностранный язык (раздел «Говорение»);
  • 06.04 — информатика, обществознание;
  • 10.04 — история, химия.

Резервные дни досрочного ЕГЭ в Перми

Еще четыре дня в апреле дается для сдачи ЕГЭ школьникам, решившим написать госэкзамен досрочно, в качестве резервных.

Важно! На написание ЕГЭ-2023 в среднем отводится 3–3,5 часа. По разным предметам — различное число заданий и количество минут, выделяемых на их решение.

Расписание досрочного ЕГЭ-2023 в Перми в резервные дни:

  • 12.04 — химия, история, иностранный язык (раздел «Говорение»), информатика, География;
  • 14.04 — литература, иностранный язык (за исключением раздела «Говорение»), физика, обществознание, биология;
  • 17.04 — русский язык;
  • 19.04 — математика (базовая и профильная).

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году / объясняем.рф

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Перми

У выпускников прошлых лет есть шанс сдать единый госэкзамен в 2023 году, если они раньше не смогли набрать нужного количества баллов для поступления либо провалили экзамен. Это можно сделать по графику досрочного периода или в резервные дни основного расписания.

Отметим, что в минувшем году в Пермском крае на ЕГЭ зарегистрировалось более 12 тысяч ребят. При этом неплохие результаты показали школы Перми – во многих общеобразовательных учреждениях города были стобалльники.

Важно! Для ребят, которые провалили экзамены по обязательным предметам, выделяют два дня в сентябре на пересдачу: 06.09 – русский язык, 12.09 – базовая математика.

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Перми / obrnadzor.gov.ru

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