Расписание ЕГЭ в 2023 году в Перми

Сдать госэкзамен можно и в резервный период. Эти даты специально выделяются для ребят, у которых дни проведения ЕГЭ по предметам совпадают. К примеру, если выпускник выбрал для сдачи биологию и английский, то один из предметов ему придется сдавать в резервный день.