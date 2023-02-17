Суд может вынести решение по делу экс-старшего пристава УФССП Прикамья 22 февраля

Posted 17 февраля 2023, 10:45
Published 17 февраля 2023, 10:45
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Сегодня, 17 февраля, Пермский краевой суд начала рассматривать апелляции на приговор экс-заместителю руководителя УФССП Александре Мардановой. Суд не смог принять решение на сегодняшнем заседании, рассмотрение планируется продолжить в среду, тогда же суд может озвучить окончательное решение, пояснили журналисту Properm.ru в суде.
Вынесенный 23 декабря 2022 года Мотовилихинским районным судом приговор оспорили и гособвинение, и защита, и сама Марданова. Как указывается в ходатайстве прокуратуры, решение первой инстанции необходимо отменить, поскольку при вынесении решения в первой инстанции были допущены нарушения уголовно-процессуального права, рассказали журналисту Properm.ru в суде. Как ранее сообщалось, со ссылкой на прокурора Наталью Аверьянову, приговор Мотовилихинского райсуда нужно изменить из-за некоторых юридических нюансов в тексте. Адвокат и сама Марданова просят смягчить решение первой инстанции: предоставить ей отсрочку наказания до достижения детьми 14 лет или назначить условное наказание.
Александру Марданову приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее также лишили классного чина советника юстиции 3 класса и оштрафовали на 3,5 млн рублей. В отсрочке для воспитания детей отказано — их отдадут на попечение в органы опеки. В зачет пойдет срок пребывания в СИЗО и под домашним арестом во время расследования дела.
В последнем слове экс-пристав попросила суд учесть то, что она воспитывает двух детей, в возрасте одиннадцать лет и одного года, с бывшим мужем находится в разводе. Также перечислила в качестве смягчающего обстоятельства наличие тяжелых заболеваний и то, что она признала вину и полностью выполнила условия досудебного соглашения. Марданова попросила суд назначить ей отсрочку наказания до достижения детьми 14 лет и вынести приговор более мягкий, чем это предполагает закон.
Гособвинение требовало оштрафовать Марданову на 3 млн рублей, приговорить к 8 годам колонии общего режима, запретить на 6 лет занимать должности на государственной службе. Дополнительно ее просят лишить классного чина советник юстиции третьего класса, а также взыскать и обратить в доход все полученные в виде взяток деньги — 15 млн рублей.
Мардановой вменили один эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), 38 эпизодов взяточничества в особо крупном размере — в том числе в составе организованной группы (11 — п. а ч. 5. ст. 290 УК РФ, 27 — п.п. а, в ч. 5. ст. 290 УК РФ) и один эпизод злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Пермскому краю.
Расследование в отношении экс-руководителя УФССП Игоря Кожевникова, Александры Мардановой и их подчиненных Юлии Пенькевич, Екатерины Путиной и Максима Тукмачева проводилось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года. Всего в преступную группу судебных приставов, по данным следствия, входили 15 человек, в том числе — экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Он был задержан и помещен в СИЗО, оперативные мероприятия проводились органами следствия во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и прокуратуры Пермского края.