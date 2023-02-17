Суд может вынести решение по делу экс-старшего пристава УФССП Прикамья 22 февраля

В последнем слове экс-пристав попросила суд учесть то, что она воспитывает двух детей, в возрасте одиннадцать лет и одного года, с бывшим мужем находится в разводе. Также перечислила в качестве смягчающего обстоятельства наличие тяжелых заболеваний и то, что она признала вину и полностью выполнила условия досудебного соглашения. Марданова попросила суд назначить ей отсрочку наказания до достижения детьми 14 лет и вынести приговор более мягкий, чем это предполагает закон.