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Posted 17 февраля 2023, 06:59

Published 17 февраля 2023, 06:59

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Суд в Кемерове продлил арест обвиняемым в гибели 22 человек в нелегальном приюте для бездомных

Суд в Кемерове продлил арест обвиняемым в гибели 22 человек в нелегальном приюте для бездомных

17 февраля 2023, 06:59
Фото: 1MI.
Инспектор МЧС и владелец пансионата находятся в СИЗО с конца декабря прошлого года.

Заводский районный суд Кемерова продлили арест двум обвиняемым по делу о смертельном пожаре в нелегальном приюте для бездомных «Доброе дело» — государственному инспектору Кемеровского и Березовского городских округов Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС по Кузбассу Роману Плету и владельцу пансионата Андрею Смирнову. Они будут находиться в СИЗО еще два месяца — до 24 апреля, сообщает портал VSE42.Ru.

В ночь на 24 декабря прошлого года в Кемерове загорелся приют для бездомных. В итоге погибли 22 человека. А 26 декабря суд отправил Андрея Смирнова в СИЗО до конца февраля 2023 года, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В тот же день обвиняемым по уголовной статье «Халатность» (ч. 3 ст. 293 УК РФ) стал инспектор МЧС Роман Плет. Ему вменяются отсутствие организации и проведения внеплановой проверки соблюдения правил пожарной безопасности при проверке социального учреждения, Плета также арестовали. В январе текущего года обвиняемый обжаловал решение по мере пресечения, но суд оставил его в силе.

#Происшествия
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