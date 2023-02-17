Суд в Кемерове продлил арест обвиняемым в гибели 22 человек в нелегальном приюте для бездомных

В ночь на 24 декабря прошлого года в Кемерове загорелся приют для бездомных. В итоге погибли 22 человека. А 26 декабря суд отправил Андрея Смирнова в СИЗО до конца февраля 2023 года, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В тот же день обвиняемым по уголовной статье «Халатность» (ч. 3 ст. 293 УК РФ) стал инспектор МЧС Роман Плет. Ему вменяются отсутствие организации и проведения внеплановой проверки соблюдения правил пожарной безопасности при проверке социального учреждения, Плета также арестовали. В январе текущего года обвиняемый обжаловал решение по мере пресечения, но суд оставил его в силе.