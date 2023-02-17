В Березниках задержали 17-летнего парня, забравшего у пенсионерки 135 тысяч рублей и 1,6 тысяч долларов

Posted 17 февраля 2023, 08:32
Published 17 февраля 2023, 08:32
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Березниках полицейские задержали 17-летнего пермяка, который работал курьером у телефонных мошенников. В полицию обратилась 84-летняя пенсионерка. Она пояснила, что ей позвонил неизвестный на стационарный телефон, он представился следователем и рассказал, что якобы сын пенсионерки стал виновником ДТП. Для того, чтобы спасти сына от уголовного преследования, нужно было заплатить крупную сумму.
Позже к пенсионерке пришел молодой парень, которому она отдала 135 тыс. рублей и 1,6 тыс. долларов США. После передачи денег женщина осознала, что ее обманули.
Полицейским удалось задержать курьера. Он рассказал, что нашел работу в интернете. Он пытался перевести деньги через банкомат, но по техническим причинам операция была отклонена, однако большая часть средств ушла. Полицейским удалось изъять лишь 300 долларов и 3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.