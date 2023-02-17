В Березниках задержали 17-летнего парня, забравшего у пенсионерки 135 тысяч рублей и 1,6 тысяч долларов

В Березниках полицейские задержали 17-летнего пермяка, который работал курьером у телефонных мошенников. В полицию обратилась 84-летняя пенсионерка. Она пояснила, что ей позвонил неизвестный на стационарный телефон, он представился следователем и рассказал, что якобы сын пенсионерки стал виновником ДТП. Для того, чтобы спасти сына от уголовного преследования, нужно было заплатить крупную сумму.