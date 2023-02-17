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Posted 17 февраля 2023, 08:32

Published 17 февраля 2023, 08:32

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Березниках задержали 17-летнего парня, забравшего у пенсионерки 135 тысяч рублей и 1,6 тысяч долларов

В Березниках задержали 17-летнего парня, забравшего у пенсионерки 135 тысяч рублей и 1,6 тысяч долларов

17 февраля 2023, 08:32
Фото: 1MI.
Парень успел перевести большую часть деньги на счет.

В Березниках полицейские задержали 17-летнего пермяка, который работал курьером у телефонных мошенников. В полицию обратилась 84-летняя пенсионерка. Она пояснила, что ей позвонил неизвестный на стационарный телефон, он представился следователем и рассказал, что якобы сын пенсионерки стал виновником ДТП. Для того, чтобы спасти сына от уголовного преследования, нужно было заплатить крупную сумму.

Позже к пенсионерке пришел молодой парень, которому она отдала 135 тыс. рублей и 1,6 тыс. долларов США. После передачи денег женщина осознала, что ее обманули.

Полицейским удалось задержать курьера. Он рассказал, что нашел работу в интернете. Он пытался перевести деньги через банкомат, но по техническим причинам операция была отклонена, однако большая часть средств ушла. Полицейским удалось изъять лишь 300 долларов и 3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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