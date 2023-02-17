В Минобороны России рассказали об очередном обмене пленными с Украиной

В Минобороны России сообщили об очередном обмене пленными с Украиной. После переговоров из плена вернулся 101 российский военнослужащий. Украинские власти пока не подтвердили обмен пленными, пишут «Новые известия», а в Минобороны не говорят, сколько украинских солдат обменяли.