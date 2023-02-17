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Posted 17 февраля 2023, 07:14

Published 17 февраля 2023, 07:14

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Минобороны России рассказали об очередном обмене пленными с Украиной

В Минобороны России рассказали об очередном обмене пленными с Украиной

17 февраля 2023, 07:14
Фото: 1MI.
Ранее обмен военнослужащими проводился в декабре прошлого года.

В Минобороны России сообщили об очередном обмене пленными с Украиной. После переговоров из плена вернулся 101 российский военнослужащий. Украинские власти пока не подтвердили обмен пленными, пишут «Новые известия», а в Минобороны не говорят, сколько украинских солдат обменяли.

Сейчас освобожденные военнослужащие проходят программы медицинской и психологической помощи. Позже их отправят на реабилитацию в Москву. Известно, что последний обмен военнопленными стороны провели в начале декабря по формуле 50×50 и 60×60.

#Общество
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