В Перми с 20 февраля изменится расписание движения трех автобусов

Posted 17 февраля 2023, 11:41
Published 17 февраля 2023, 11:41
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Перми с понедельника, 20 февраля, в будние дни изменится график движения трех автобусных маршрутов. В департаменте транспорта мэрии считают, что так жителям будет удобнее делать пересадки между городскими автобусами и электропоездами.
Автобусы маршрута №40 будут отправляться от остановки «Станция Пермь II» в 7:34 и 7:44, а не в 7:30 и 7:42 соответственно. Позже будет отправляться и автобусный маршрут №77 от остановки «Станция Лодочная» — не в 22:19, а на 4 минуты позже — в 22:23. Кроме того, на маршруте №70 по будням сократятся интервалы движения автобусов в утренние часы.
Актуальное расписание и маршруты следования общественного транспорта Перми публикуются на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.