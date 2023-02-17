В Перми с 20 февраля изменится расписание движения трех автобусов

Автобусы маршрута №40 будут отправляться от остановки «Станция Пермь II» в 7:34 и 7:44, а не в 7:30 и 7:42 соответственно. Позже будет отправляться и автобусный маршрут №77 от остановки «Станция Лодочная» — не в 22:19, а на 4 минуты позже — в 22:23. Кроме того, на маршруте №70 по будням сократятся интервалы движения автобусов в утренние часы.