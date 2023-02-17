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Posted 17 февраля 2023, 11:41

Published 17 февраля 2023, 11:41

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Перми с 20 февраля изменится расписание движения трех автобусов

В Перми с 20 февраля изменится расписание движения трех автобусов

17 февраля 2023, 11:41
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
В мэрии говорят, что перемены необходимы для удобства жителей города.

В Перми с понедельника, 20 февраля, в будние дни изменится график движения трех автобусных маршрутов. В департаменте транспорта мэрии считают, что так жителям будет удобнее делать пересадки между городскими автобусами и электропоездами.

Автобусы маршрута №40 будут отправляться от остановки «Станция Пермь II» в 7:34 и 7:44, а не в 7:30 и 7:42 соответственно. Позже будет отправляться и автобусный маршрут №77 от остановки «Станция Лодочная» — не в 22:19, а на 4 минуты позже — в 22:23. Кроме того, на маршруте №70 по будням сократятся интервалы движения автобусов в утренние часы.

Актуальное расписание и маршруты следования общественного транспорта Перми публикуются на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

#Авто#Пермская езда
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