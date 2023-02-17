В Перми суд блокировал два десятка сайтов с призывами к насилию

Ранее пермские общественники заявляли, что в ходе мониторинга сети Интернет выявили ресурсы, в том числе с дублированием контента в мессенджерах, содержащих информацию о насилии и жестокости и противоправном поведении в обществе. При этом вход на ресурсы и прочтение их содержания не требовали предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию мог любой пользователь, в том числе несовершеннолетний. Информация распространялась бесплатно, срок ее использования по кругу лиц и времени был неограничен.