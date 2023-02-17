В Перми суд блокировал два десятка сайтов с призывами к насилию

Posted 17 февраля 2023, 14:45
Published 17 февраля 2023, 14:45
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Прокуратура Пермского края в суде добилась блокировки 21 ip-адреса доменных имен сайтов, где была размещена информация, побуждающая к проявлению насилия. Таким образом, о сайтах с возможной пропагндой запрещенных в стране движений внесена соответствующая запись в Единый реестр информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Ранее пермские общественники заявляли, что в ходе мониторинга сети Интернет выявили ресурсы, в том числе с дублированием контента в мессенджерах, содержащих информацию о насилии и жестокости и противоправном поведении в обществе. При этом вход на ресурсы и прочтение их содержания не требовали предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию мог любой пользователь, в том числе несовершеннолетний. Информация распространялась бесплатно, срок ее использования по кругу лиц и времени был неограничен.
По выводам экспертного заключения, проведенного специализированной организацией, содержание данных ресурсов носило противоправный характер, отрицающий семейные ценности, культуру общественного поведения, формируя у детей неуважение к родителям и другим членам семьи.
По итогам проверки прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Ленинский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.