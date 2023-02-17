properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2023, 04:30

Published 17 февраля 2023, 04:30

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Пермском крае пассажирка такси спасла тонущего в проруби мальчика

В Пермском крае пассажирка такси спасла тонущего в проруби мальчика

17 февраля 2023, 04:30
Фото: 1MI.
Случай произошёл в Култаево Пермского округа.

В Култаево Пермского округа пассажирка такси спасла из проруби тонущего первоклассника. Подробности истории сообщает «КП-Пермь».

Днем 16 февраля в Култаево женщина ехала на такси и на мостике через пруд увидела девочку, которая стояла и смотрела вниз. Пассажирка попросила остановить автомобиль, чтобы узнать, что происходит. Когда женщина открыла дверь машины, услышала детский крик тонущего в проруби ребенка.

В районе мостика пруд соединяется с речкой, и здесь сильное течение. Женщина поползла по льду к проруби. Затем ей удалось схватить и вытащить из воды первоклассника. Все это время спасительницу страховал мужчина на берегу. Спасенный мальчишка был весь мокрый и продрогший, но смог объяснить, где живет. Пермячка на такси отвезла мальчика домой.

Папа, которому уже сообщили о происшествии, встречал сына у дома. Родители школьника поблагодарили женщину за спасение их сына.

Главная новость по теме
Пермяк, которого искали больше десяти дней, обнаружен мёртвым
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика