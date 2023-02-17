В Пермском крае пассажирка такси спасла тонущего в проруби мальчика

В районе мостика пруд соединяется с речкой, и здесь сильное течение. Женщина поползла по льду к проруби. Затем ей удалось схватить и вытащить из воды первоклассника. Все это время спасительницу страховал мужчина на берегу. Спасенный мальчишка был весь мокрый и продрогший, но смог объяснить, где живет. Пермячка на такси отвезла мальчика домой.