В Пермском крае пассажирка такси спасла тонущего в проруби мальчика

Posted 17 февраля 2023, 04:30
Published 17 февраля 2023, 04:30
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Култаево Пермского округа пассажирка такси спасла из проруби тонущего первоклассника. Подробности истории сообщает «КП-Пермь».
Днем 16 февраля в Култаево женщина ехала на такси и на мостике через пруд увидела девочку, которая стояла и смотрела вниз. Пассажирка попросила остановить автомобиль, чтобы узнать, что происходит. Когда женщина открыла дверь машины, услышала детский крик тонущего в проруби ребенка.
В районе мостика пруд соединяется с речкой, и здесь сильное течение. Женщина поползла по льду к проруби. Затем ей удалось схватить и вытащить из воды первоклассника. Все это время спасительницу страховал мужчина на берегу. Спасенный мальчишка был весь мокрый и продрогший, но смог объяснить, где живет. Пермячка на такси отвезла мальчика домой.
Папа, которому уже сообщили о происшествии, встречал сына у дома. Родители школьника поблагодарили женщину за спасение их сына.