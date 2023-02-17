В Прикамье больницы не платили за вывоз медицинских отходов

В ходе проверок были выявлены нарушения порядка исполнения гражданско-правовых договоров на оказание услуг по утилизации. Установлено, что больницы допускали несвоевременную оплату оказанных услуг исполнителям контрактов, а также не вносили сведения в Единую информационную систему в сфере закупок о заключении и исполнении договоров, их отдельных этапов.