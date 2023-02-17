В Прикамье больницы не платили за вывоз медицинских отходов

Posted 17 февраля 2023, 14:10
Published 17 февраля 2023, 14:10
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения природоохранного законодательства при утилизации медицинских отходов.
В ходе проверок были выявлены нарушения порядка исполнения гражданско-правовых договоров на оказание услуг по утилизации. Установлено, что больницы допускали несвоевременную оплату оказанных услуг исполнителям контрактов, а также не вносили сведения в Единую информационную систему в сфере закупок о заключении и исполнении договоров, их отдельных этапов.
По результатам проверки природоохранным прокурором Людмилой Моисеевских главным врачам учреждений здравоохранения внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.