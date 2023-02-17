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Posted 17 февраля 2023, 14:10

Published 17 февраля 2023, 14:10

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Прикамье больницы не платили за вывоз медицинских отходов

В Прикамье больницы не платили за вывоз медицинских отходов

17 февраля 2023, 14:10
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Природоохранная прокуратура предупредил главных врачей о том, чтобы они вовремя оплачивали контракты на вывоз специальных отходов.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения природоохранного законодательства при утилизации медицинских отходов.

В ходе проверок были выявлены нарушения порядка исполнения гражданско-правовых договоров на оказание услуг по утилизации. Установлено, что больницы допускали несвоевременную оплату оказанных услуг исполнителям контрактов, а также не вносили сведения в Единую информационную систему в сфере закупок о заключении и исполнении договоров, их отдельных этапов.

По результатам проверки природоохранным прокурором Людмилой Моисеевских главным врачам учреждений здравоохранения внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.

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