В выходные в Пермском крае похолодает до -27 градусов

Posted 17 февраля 2023, 07:14
Published 17 февраля 2023, 07:14
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Пермском крае в выходные сохранится морозная погода. По ночам температура может опуститься до -27°, днем воздух будет прогреваться до -13…-8°. В целом выходные будут сухими, небольшой снег ожидается лишь на юге края, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».
В субботу по краю температура опустится до -16…-21°, в низинах — до -25°, днем -13…-8°. В Перми ночью будет теплее -15…-17°, днем -11…-9°. В воскресенье, 19 февраля в крае ночью -16…-21°, в низинах температура может опуститься до -27°, днем -14…-9°. В Перми ночью -17…-19°, днем -11…-9°.
Пик похолодания в регионе ожидается на следующей неделе — 22 и 23 февраля. Синоптики прогнозируют снижение температуры до -30°.