В выходные в Пермском крае похолодает до -27 градусов

В субботу по краю температура опустится до -16…-21°, в низинах — до -25°, днем -13…-8°. В Перми ночью будет теплее -15…-17°, днем -11…-9°. В воскресенье, 19 февраля в крае ночью -16…-21°, в низинах температура может опуститься до -27°, днем -14…-9°. В Перми ночью -17…-19°, днем -11…-9°.