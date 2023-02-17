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Posted 17 февраля 2023, 14:30

Published 17 февраля 2023, 14:30

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Закрытие кинотеатров и суд матери с осужденным за массовое убийство в ПГНИУ. Главные новости Прикамья

Закрытие кинотеатров и суд матери с осужденным за массовое убийство в ПГНИУ. Главные новости Прикамья

17 февраля 2023, 14:30
Фото: Properm.ru.
Рассказываем о пяти новостях, которыми запомнится эта неделя.

Пермяки останутся без двух кинотеатров

В Перми в конце февраля закроются два кинотеатра сети «Синема парк». Речь идет о кинотеатрах, расположенных в «Кристалле» и ТРК «Колизей-Cinema». Последний день работы кинотеатров намечен на 26 февраля, с 27 февраля они перестанут работать. Пока неизвестно, что будет на их месте.

Директор компании «Панорама», у которой арендовала помещения сеть «Синема Парк», пояснил, что сеть предложила изменить принцип начисления арендной платы за кинотеатры, что не устроило компанию, поэтому было решено расторгнуть договоры по аренды помещений.

Мать судится с убийцей

С осужденным на пожизненное лишение свободы Тимуром Бекмансуровым судится его мать. Иск подала Наталья Бекмансурова в Свердловский районный суд. Цель заявления — снятие Бекмансурова с регистрации в квартире, где он жил до 20 сентября 2021 года.

Тимур Бекмансуров был осужден в конце декабря 2022 года за массовое убийство в ПГНИУ. Решение суда еще не вступило в силу. Он решил обжаловать его, также апелляцию подала прокуратура.

Преподаватель из Перми начала работать в Киргизии

Пермячка Динара Гагарина, которая раньше работала преподавателем в местном филиале НИУ ВШЭ, устроилась работать в американский университет в Киргизии. В середине января она покинула Россию и объявила, что сдает в аренду свою пермскую квартиру. При этом на вопросы, можно ли считать ее поездку переездом, Гагарина не отвечала.

Ее уволили из университета на фоне критики специальной военной операции в социальных сетях. Ранее на нее давили в университете из-за ее позиции.

Школу в Губахе наказали за поборы

В Губахе за поборы наказали сотрудников школы. С жалобой обратились родители из-за того, что учитель собирала деньги на бумагу для ксерока. При этом родителям не объяснили, что все должно проводиться лишь на добровольной основе.

Кроме того, в некоторых случаях детей привлекали к труду, который не предусмотрен образовательной программой. Прокуратура потребовала от директора устранить нарушения, два виновных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура требует снести дом

Прокуратура потребовала снести аварийный дом в Свердловском районе Перми. Оказалось, что дом уже расселен, однако до сих пор не снесен. Кроме того, в бюджете не предусмотрено средств для работ по сносу здания.

По данным прокуратуры, к заброшенному зданию есть свободный доступ, что создает угрозу для совершеннолетних и несовершеннолетних пермяков.

#Спецпроекты#Общество
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