Закрытие кинотеатров и суд матери с осужденным за массовое убийство в ПГНИУ. Главные новости Прикамья

Posted 17 февраля 2023, 14:30
Published 17 февраля 2023, 14:30
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Перми в конце февраля закроются два кинотеатра сети «Синема парк». Речь идет о кинотеатрах, расположенных в «Кристалле» и ТРК «Колизей-Cinema». Последний день работы кинотеатров намечен на 26 февраля, с 27 февраля они перестанут работать. Пока неизвестно, что будет на их месте.
Директор компании «Панорама», у которой арендовала помещения сеть «Синема Парк», пояснил, что сеть предложила изменить принцип начисления арендной платы за кинотеатры, что не устроило компанию, поэтому было решено расторгнуть договоры по аренды помещений.
С осужденным на пожизненное лишение свободы Тимуром Бекмансуровым судится его мать. Иск подала Наталья Бекмансурова в Свердловский районный суд. Цель заявления — снятие Бекмансурова с регистрации в квартире, где он жил до 20 сентября 2021 года.
Тимур Бекмансуров был осужден в конце декабря 2022 года за массовое убийство в ПГНИУ. Решение суда еще не вступило в силу. Он решил обжаловать его, также апелляцию подала прокуратура.
Пермячка Динара Гагарина, которая раньше работала преподавателем в местном филиале НИУ ВШЭ, устроилась работать в американский университет в Киргизии. В середине января она покинула Россию и объявила, что сдает в аренду свою пермскую квартиру. При этом на вопросы, можно ли считать ее поездку переездом, Гагарина не отвечала.
Ее уволили из университета на фоне критики специальной военной операции в социальных сетях. Ранее на нее давили в университете из-за ее позиции.
В Губахе за поборы наказали сотрудников школы. С жалобой обратились родители из-за того, что учитель собирала деньги на бумагу для ксерока. При этом родителям не объяснили, что все должно проводиться лишь на добровольной основе.
Кроме того, в некоторых случаях детей привлекали к труду, который не предусмотрен образовательной программой. Прокуратура потребовала от директора устранить нарушения, два виновных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура потребовала снести аварийный дом в Свердловском районе Перми. Оказалось, что дом уже расселен, однако до сих пор не снесен. Кроме того, в бюджете не предусмотрено средств для работ по сносу здания.
По данным прокуратуры, к заброшенному зданию есть свободный доступ, что создает угрозу для совершеннолетних и несовершеннолетних пермяков.