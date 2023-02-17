Закрытие кинотеатров и суд матери с осужденным за массовое убийство в ПГНИУ. Главные новости Прикамья

Пермячка Динара Гагарина, которая раньше работала преподавателем в местном филиале НИУ ВШЭ, устроилась работать в американский университет в Киргизии. В середине января она покинула Россию и объявила, что сдает в аренду свою пермскую квартиру. При этом на вопросы, можно ли считать ее поездку переездом, Гагарина не отвечала.