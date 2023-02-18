Был на спецоперации всего месяц. На СВО был убит 44-летний рядовой из Чернушки

Posted 18 февраля 2023, 16:39
Published 18 февраля 2023, 16:39
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
На СВО был убит 44-летний Файзелхан Абдуллин Мужчина родился в Республике Башкортостан, но с 2012 года жил в Чернушке, где окончил краевой политехнический колледж, получил специальность сварщика. Работал в Чернушинском управление газового хозяйства Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», сообщают чиновники Чернушинского округа в соцсетях.
В декабре 2022 года мужчину отправился в зону СВО, он был стрелком мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона. Был убит в январе 2023 года.