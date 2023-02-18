Был на спецоперации всего месяц. На СВО был убит 44-летний рядовой из Чернушки

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Похоронили мужчину в селе Нижнесикиязово в соседнем регионе, где он родился.

На СВО был убит 44-летний Файзелхан Абдуллин Мужчина родился в Республике Башкортостан, но с 2012 года жил в Чернушке, где окончил краевой политехнический колледж, получил специальность сварщика. Работал в Чернушинском управление газового хозяйства Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», сообщают чиновники Чернушинского округа в соцсетях. В декабре 2022 года мужчину отправился в зону СВО, он был стрелком мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона. Был убит в январе 2023 года. Главная новость по теме На СВО был убит молодой снайпер из Прикамья, ставший в 20 лет ветераном боевых действий