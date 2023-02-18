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Posted 18 февраля 2023, 16:39

Published 18 февраля 2023, 16:39

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Был на спецоперации всего месяц. На СВО был убит 44-летний рядовой из Чернушки

18 февраля 2023, 16:39
Сюжет
Военная операция на Украине
Похоронили мужчину в селе Нижнесикиязово в соседнем регионе, где он родился.

На СВО был убит 44-летний Файзелхан Абдуллин Мужчина родился в Республике Башкортостан, но с 2012 года жил в Чернушке, где окончил краевой политехнический колледж, получил специальность сварщика. Работал в Чернушинском управление газового хозяйства Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», сообщают чиновники Чернушинского округа в соцсетях.

В декабре 2022 года мужчину отправился в зону СВО, он был стрелком мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона. Был убит в январе 2023 года.

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#Общество#Военная операция на Украине
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