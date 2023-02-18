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Posted 18 февраля 2023, 06:43

Published 18 февраля 2023, 06:43

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Как в Перми будут отмечать Масленицу? Программа мероприятий

Как в Перми будут отмечать Масленицу? Программа мероприятий

18 февраля 2023, 06:43
Фото: Properm.ru.
Основная часть мероприятий пройдет в ледовом городке 26 февраля.

Власти Перми опубликовали праздничную программу на Масленицу. С 23 по 26 февраля на эспланаде будет работать масленичная ярмарка, где пермяков ждут мясные и рыбные деликатесы, мед, сладости ручной работу, шашлык и блины.

В воскресенье, 26 февраля с 12:00 до 20:00 в главном ледовом городке пройдет праздник «Широкая масленица». Власти обещают народные игры, ярмарку, выступления творческих коллективов: ансамблей «Ярмарка», «Воскресенье» и «Ромэн», фолк-группы «Кружево», шоу Лунеговых, группы «Форте». Завершит программу шоу театра огня «Игры пламени», во время которого сожгут чучело Масленицы. Для подготовки праздника ледовый городок будет закрыт для посещений 20, 21 и 22 февраля.

Власти начнут демонтаж ледового городка после Масленицы.

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#Общество#Масленица
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