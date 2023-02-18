Как в Перми будут отмечать Масленицу? Программа мероприятий

В воскресенье, 26 февраля с 12:00 до 20:00 в главном ледовом городке пройдет праздник «Широкая масленица». Власти обещают народные игры, ярмарку, выступления творческих коллективов: ансамблей «Ярмарка», «Воскресенье» и «Ромэн», фолк-группы «Кружево», шоу Лунеговых, группы «Форте». Завершит программу шоу театра огня «Игры пламени», во время которого сожгут чучело Масленицы. Для подготовки праздника ледовый городок будет закрыт для посещений 20, 21 и 22 февраля.