properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля 2023, 08:07

Published 18 февраля 2023, 08:07

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Пермячка отсудила у УК 420 тысяч рублей за травму у подъезда

Пермячка отсудила у УК 420 тысяч рублей за травму у подъезда

18 февраля 2023, 08:07
Фото: 1MI.
Женщине пришлось пережить несколько операций.

Пермяка отсудила у управляющей компании 420 тысяч рублей за травму. Женщина в декабре 2019 года шла домой, но поскользнулась возле подъезда. Она получила травму ноги — травмировался правый голеностопный сустав, был закрытый перелом. Пермяка лечилась в стационаре, где ей сделали операцию. Ей пришлось долго лечиться и восстанавливаться.

В феврале 2022 года пострадавшей пришлось проходить лечение в стационаре, ей удалили позиционный винт правой голени, в апреле 2022 года прошла операция по удалению титановой пластины. Женщина решила обратиться в суд с требованием взыскать с УК компенсацию морального вреда, штраф и компенсацию утраченного заработка.

Суд решил взыскать в пользу женщины компенсацию морального вреда в 250 тыс. рублей, штраф в размере 140 тыс. рублей и компенсацию за потерянный заработок в 29 тыс. рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика