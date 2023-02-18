Пермячка отсудила у УК 420 тысяч рублей за травму у подъезда

Пермяка отсудила у управляющей компании 420 тысяч рублей за травму. Женщина в декабре 2019 года шла домой, но поскользнулась возле подъезда. Она получила травму ноги — травмировался правый голеностопный сустав, был закрытый перелом. Пермяка лечилась в стационаре, где ей сделали операцию. Ей пришлось долго лечиться и восстанавливаться.