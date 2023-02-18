Пермячка отсудила у УК 420 тысяч рублей за травму у подъезда

Posted 18 февраля 2023, 08:07
Published 18 февраля 2023, 08:07
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Пермяка отсудила у управляющей компании 420 тысяч рублей за травму. Женщина в декабре 2019 года шла домой, но поскользнулась возле подъезда. Она получила травму ноги — травмировался правый голеностопный сустав, был закрытый перелом. Пермяка лечилась в стационаре, где ей сделали операцию. Ей пришлось долго лечиться и восстанавливаться.
В феврале 2022 года пострадавшей пришлось проходить лечение в стационаре, ей удалили позиционный винт правой голени, в апреле 2022 года прошла операция по удалению титановой пластины. Женщина решила обратиться в суд с требованием взыскать с УК компенсацию морального вреда, штраф и компенсацию утраченного заработка.
Суд решил взыскать в пользу женщины компенсацию морального вреда в 250 тыс. рублей, штраф в размере 140 тыс. рублей и компенсацию за потерянный заработок в 29 тыс. рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило.