properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля 2023, 09:32

Published 18 февраля 2023, 09:32

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Прокуратура через суд забрала у «Мотовилихинских заводов» патент на устройство для артиллерии

Прокуратура через суд забрала у «Мотовилихинских заводов» патент на устройство для артиллерии

18 февраля 2023, 09:32
Фото: Properm.ru.
Прокуратура подала иск к предприятию еще в сентябре 2022 года.

Прокуратура Пермского края забрала через суд у «Мотовилихинских заводов» право на патент на «Устройство для заряжания артиллерийского орудия». Пермское предприятие было единственным обладателем патента. Суд согласился с требованиями надзорного ведомства и обязал выдать федеральную службу по интеллектуальной собственности новый патент на изобретение, которым будет владеть только РФ, а не конкретное предприятие. Суд рассматривал иск в закрытом режиме.

Действие патента было прекращено в 2018 году из-за того, что завод не платил пошлину за его содержание, но его действие было восстановлено в июне 2022 года.

Главная новость по теме
«Мотовилихинские заводы» через суд хотят лишить патента на устройство для артиллерии
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика