Прокуратура через суд забрала у «Мотовилихинских заводов» патент на устройство для артиллерии

Прокуратура Пермского края забрала через суд у «Мотовилихинских заводов» право на патент на «Устройство для заряжания артиллерийского орудия». Пермское предприятие было единственным обладателем патента. Суд согласился с требованиями надзорного ведомства и обязал выдать федеральную службу по интеллектуальной собственности новый патент на изобретение, которым будет владеть только РФ, а не конкретное предприятие. Суд рассматривал иск в закрытом режиме.