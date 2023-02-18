Прокуратура через суд забрала у «Мотовилихинских заводов» патент на устройство для артиллерии

Posted 18 февраля 2023, 09:32
Published 18 февраля 2023, 09:32
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Прокуратура Пермского края забрала через суд у «Мотовилихинских заводов» право на патент на «Устройство для заряжания артиллерийского орудия». Пермское предприятие было единственным обладателем патента. Суд согласился с требованиями надзорного ведомства и обязал выдать федеральную службу по интеллектуальной собственности новый патент на изобретение, которым будет владеть только РФ, а не конкретное предприятие. Суд рассматривал иск в закрытом режиме.
Действие патента было прекращено в 2018 году из-за того, что завод не платил пошлину за его содержание, но его действие было восстановлено в июне 2022 года.