Пьяный пермяк разбил кулаком стекло в трамвае

На место прибыли сотрудники полиции, которые потребовали от него успокоиться. Но мужчина не подчинился требованиям полицейский. Его осудили по ч. 1 ст. 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По статье предусмотрен арест на срок до 15 суток. Постановление суда в законную силу еще не вступило, его можно обжаловать.