Пьяный пермяк разбил кулаком стекло в трамвае

Posted 18 февраля 2023, 07:17
Published 18 февраля 2023, 07:17
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Свердловском районном суде арестовали пермяка за агрессивное поведение в трамвае. Мужчина ехал в трамвае маршрута №8. На остановке «Чкалова» пьяный мужчина начал вести себя агрессивно, приставал к пассажиром, ругался матом, размахивал руками. Кроме того, он разбил стекло на двери трамвая кулаком.
На место прибыли сотрудники полиции, которые потребовали от него успокоиться. Но мужчина не подчинился требованиям полицейский. Его осудили по ч. 1 ст. 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По статье предусмотрен арест на срок до 15 суток. Постановление суда в законную силу еще не вступило, его можно обжаловать.