Срочник из Прикамья, приговоренный к 5 годам колонии за побег из части, не смог обжаловать приговор

Срочника приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима из-за того, что он отсутствовал в части с 14 августа по 2 октября. Парень сам пришел к силовикам с явкой с повинной. Его приговорили к минимальному сроку, возможному по статье. Максимальный срок — 10 лет лишения свободы. ч.5 ст. 337 УК РФ ввели после начала мобилизации в РФ, с момента ее введения в Пермский гарнизонный военный суд поступило лишь четыре дела по этой части.