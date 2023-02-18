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Posted 18 февраля 2023, 12:59

Published 18 февраля 2023, 12:59

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Срочник из Прикамья, приговоренный к 5 годам колонии за побег из части, не смог обжаловать приговор

Срочник из Прикамья, приговоренный к 5 годам колонии за побег из части, не смог обжаловать приговор

18 февраля 2023, 12:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Военная операция на Украине
Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Пермского гарнизонного военного суда. Военнослужащий по призыву должен будет отправиться в колонию.

Центральный окружной военный суд оставил в силе приговор срочнику из Прикамья, сбежавшему из части в период мобилизации, следует из картотеки суда. Парень пытался обжаловать приговор по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части в период мобилизации или в условиях вооруженного конфликта), вынесенный в конце 2022 года.

Срочника приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима из-за того, что он отсутствовал в части с 14 августа по 2 октября. Парень сам пришел к силовикам с явкой с повинной. Его приговорили к минимальному сроку, возможному по статье. Максимальный срок — 10 лет лишения свободы. ч.5 ст. 337 УК РФ ввели после начала мобилизации в РФ, с момента ее введения в Пермский гарнизонный военный суд поступило лишь четыре дела по этой части.

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#Общество#Военная операция на Украине
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