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Posted 18 февраля 2023, 03:32

Published 18 февраля 2023, 03:32

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Перми в выходные ГИБДД будет активно искать пьяных водителей

В Перми в выходные ГИБДД будет активно искать пьяных водителей

18 февраля 2023, 03:32
Фото: 1MI.
Сообщить о пьяных водителях можно по телефону 102.

В Перми в выходные 18 и 19 февраля сотрудники Госавтоинспекции обещают усилить контроль за дорожным движением. Отдельно в ГИБДД отмечают, что будут активно выявлять пьяных водителей, а также пресекать грубые нарушения правил дорожного движения.

В ГИБДД отмечают, что о пьяных водителях можно сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

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