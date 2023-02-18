В Перми в выходные ГИБДД будет активно искать пьяных водителей

Posted 18 февраля 2023, 03:32
Published 18 февраля 2023, 03:32
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Перми в выходные 18 и 19 февраля сотрудники Госавтоинспекции обещают усилить контроль за дорожным движением. Отдельно в ГИБДД отмечают, что будут активно выявлять пьяных водителей, а также пресекать грубые нарушения правил дорожного движения.
В ГИБДД отмечают, что о пьяных водителях можно сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.