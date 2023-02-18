В Перми в выходные ГИБДД будет активно искать пьяных водителей

В Перми в выходные 18 и 19 февраля сотрудники Госавтоинспекции обещают усилить контроль за дорожным движением. Отдельно в ГИБДД отмечают, что будут активно выявлять пьяных водителей, а также пресекать грубые нарушения правил дорожного движения.