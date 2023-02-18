В Прикамье осудили мужчину, переехавшего свою жену на автомобиле в поле

Posted 18 февраля 2023, 10:30
Published 18 февраля 2023, 10:30
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Ильинском городском округе осудили мужчину, задавившего насмерть свою жену. В суде рассказали, что 16 апреля 2021 года мужчина вместе с супругой ехали по дороге «Пермь-Ильинский-Филатово». В один из моментов мужчина съехал в поле, чтобы отдохнуть. После этого муж и жена вышли из машины.
Позже мужчина вновь сел за руль, чтобы развернуться, но жена была у передней части автомобиля вне поле зрения водителя. Мужчина переехал возлюбленную на автомобиле, женщина спустя короткое время скончалась на месте происшествия. Суд признал мужчину виновным, но в колонию его не отправили. Подсудимому назначили 7 месяцев ограничения свободы. Приговор суда в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать.