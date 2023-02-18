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Posted 18 февраля 2023, 10:30

Published 18 февраля 2023, 10:30

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Прикамье осудили мужчину, переехавшего свою жену на автомобиле в поле

В Прикамье осудили мужчину, переехавшего свою жену на автомобиле в поле

18 февраля 2023, 10:30
Фото: 1MI.
Водитель остался на свободе. Следователи посчитали, что мужчина случайно наехал на автомобиле на жену.

В Ильинском городском округе осудили мужчину, задавившего насмерть свою жену. В суде рассказали, что 16 апреля 2021 года мужчина вместе с супругой ехали по дороге «Пермь-Ильинский-Филатово». В один из моментов мужчина съехал в поле, чтобы отдохнуть. После этого муж и жена вышли из машины.

Позже мужчина вновь сел за руль, чтобы развернуться, но жена была у передней части автомобиля вне поле зрения водителя. Мужчина переехал возлюбленную на автомобиле, женщина спустя короткое время скончалась на месте происшествия. Суд признал мужчину виновным, но в колонию его не отправили. Подсудимому назначили 7 месяцев ограничения свободы. Приговор суда в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать.

#Происшествия
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