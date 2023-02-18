В Прикамье осудили мужчину, переехавшего свою жену на автомобиле в поле

Позже мужчина вновь сел за руль, чтобы развернуться, но жена была у передней части автомобиля вне поле зрения водителя. Мужчина переехал возлюбленную на автомобиле, женщина спустя короткое время скончалась на месте происшествия. Суд признал мужчину виновным, но в колонию его не отправили. Подсудимому назначили 7 месяцев ограничения свободы. Приговор суда в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать.