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Posted 18 февраля 2023, 05:20

Published 18 февраля 2023, 05:20

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

«Вкусно — и точка» в Перми вновь нарушает правила благоустройства

«Вкусно — и точка» в Перми вновь нарушает правила благоустройства

18 февраля 2023, 05:20
Фото: Properm.ru.
На баннер, который нарушает правила благоустройства, обратили внимание пермяки.

Городские власти вновь заинтересовались сетью ресторанов «Вкусно — и точка». Чиновники направили собственнику помещений предупреждение о соблюдении правил благоустройства из-за рекламы «Вкусно — и точка», которая полностью заняла одно из окон в здании. Власти обратили внимание на нарушения только после жалоб от пермяков.

Чиновники Ленинского района Перми отреагировали на нарушение 9 февраля, вечером 17 февраля реклама сети все еще была на месте, уточняет корреспондент Properm.ru. Компания нарушила пункт правил, по которому запрещается размещать вывески по всей длине и/или ширине на остекленных окнах.

Ранее «Вкусно — и точка» лишились вывески над рестораном в ЦУМе из-за того, что она нарушала правила благоустройства.

«Вкусно — и точка» пришла на замену американской сети McDonald' s, которая покинула российский рынок из-за специальной военной операции. Бизнес в стране компания продала местному предпринимателю.

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