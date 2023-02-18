«Вкусно — и точка» в Перми вновь нарушает правила благоустройства

Городские власти вновь заинтересовались сетью ресторанов «Вкусно — и точка». Чиновники направили собственнику помещений предупреждение о соблюдении правил благоустройства из-за рекламы «Вкусно — и точка», которая полностью заняла одно из окон в здании. Власти обратили внимание на нарушения только после жалоб от пермяков.