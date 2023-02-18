«Вкусно — и точка» в Перми вновь нарушает правила благоустройства

Posted 18 февраля 2023, 05:20
Published 18 февраля 2023, 05:20
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Городские власти вновь заинтересовались сетью ресторанов «Вкусно — и точка». Чиновники направили собственнику помещений предупреждение о соблюдении правил благоустройства из-за рекламы «Вкусно — и точка», которая полностью заняла одно из окон в здании. Власти обратили внимание на нарушения только после жалоб от пермяков.
Чиновники Ленинского района Перми отреагировали на нарушение 9 февраля, вечером 17 февраля реклама сети все еще была на месте, уточняет корреспондент Properm.ru. Компания нарушила пункт правил, по которому запрещается размещать вывески по всей длине и/или ширине на остекленных окнах.
Ранее «Вкусно — и точка» лишились вывески над рестораном в ЦУМе из-за того, что она нарушала правила благоустройства.
«Вкусно — и точка» пришла на замену американской сети McDonald' s, которая покинула российский рынок из-за специальной военной операции. Бизнес в стране компания продала местному предпринимателю.