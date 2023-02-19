«Черных лесорубов» будут судить за вырубку в Широковском леса на восемь миллионов рублей

Posted 19 февраля 2023, 05:48
Published 19 февраля 2023, 05:48
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Закончено расследование уголовного дела в отношении еще двоих «черных лесорубов». Обвинение в совершении преступления предъявлено 39-летнему жителю Кудымкарского района и 34-летнему жителю Перми. Сейчас дело передано в суд.
Следствием установлено, что мужчины осуществляли работы по лесозаготовке в рамках государственного контракта вблизи поселка Широковский. С ноября 2020 по январь 2021 года они самовольно произвели рубку деревьев породы ель, пихта общим объемом 359,73 кубических метров, не предусмотренных требованиями лесной декларации и технологической карты лесосечных работ.
По оценке экспертов, стоимость незаконно заготовленной древесины составила более 8 миллионов рублей. При обысках изъяты документы по осуществлению работ по исполнению государственного контракта и техника, с помощью которой осуществлялось совершение преступления.
В ходе предварительного следствия обвиняемыми добровольно возмещен ущерб на общую сумму 400 тысяч рублей. В качестве мер по возмещению гражданского иска наложен арест на имущество обвиняемых на сумму порядка 5 млн рублей.