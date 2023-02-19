«Черных лесорубов» будут судить за вырубку в Широковском леса на восемь миллионов рублей

Следствием установлено, что мужчины осуществляли работы по лесозаготовке в рамках государственного контракта вблизи поселка Широковский. С ноября 2020 по январь 2021 года они самовольно произвели рубку деревьев породы ель, пихта общим объемом 359,73 кубических метров, не предусмотренных требованиями лесной декларации и технологической карты лесосечных работ.