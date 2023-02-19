«Новому завету» отказали в иске к пермским властям

В начале феврала суд оставил без движения еще один иск евангелистов к ДЗО, об оспаривании действий по формированию требований по уплате задолженности за пользование земельным участком с кадастровым номером 59:01:4311731:8 — речь идет о том же земельном участке. Всего в 2022–2023 годах организация направила в суд три иска к департаменту. В одном из них евангелисты пытаются приобрести земельный участок под ДК, в досудебном порядке мэрия деятелям отказывала.