«Новому завету» отказали в иске к пермским властям

Posted 19 февраля 2023, 04:25
Published 19 февраля 2023, 04:25
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Арбитражный суд Пермского края отказал местной религиозной организации «Церковь христиан веры Евангельской пятидесятников «Новый завет» в удовлетворении иска к департаменту земельных отношений администрации Перми (ДЗО). Организация оспаривала законность начисления им платежей за использование земельного участка под ДК «Ленина» на 2,6 млн рублей.
Как указали религиозные деятели в иске, действия мэрии незаконны, так как взаимоотношения их организации с муниципалитетом никак не оформлены. Кроме того, «Новый завет» является религиозной организацией, которая должна быть освобождена от налога на недвижимость и ряда других платежей.
В начале феврала суд оставил без движения еще один иск евангелистов к ДЗО, об оспаривании действий по формированию требований по уплате задолженности за пользование земельным участком с кадастровым номером 59:01:4311731:8 — речь идет о том же земельном участке. Всего в 2022–2023 годах организация направила в суд три иска к департаменту. В одном из них евангелисты пытаются приобрести земельный участок под ДК, в досудебном порядке мэрия деятелям отказывала.
Кассационная коллегия Арбитражного суда Уральского округа вернула в арбитражный суд Пермского края на новое рассмотрение иск мэрии Перми к Централизованной религиозной организации «Пермское Епархиальное управление Христиан веры Евангельской пятидесятников». Речь идет об оплате за пользование землей под ДК им. В.И. Ленина более 11,8 млн рублей. Решение было вынесено 19 января.
Пермские евангелисты размещаются в ДК Ленина с 2005 года. Религиозная организация купила это здание у ПАО «Мотовилихинские заводы» за 50 млн рублей. Мэрия давно хочет вернуть объект в городское имущество, однако евангелисты требуют за это около 750 млн рублей. Глава города Алексей Дёмкин 20 декабря, на пленарном заседании гордумы говорил, что администрация продолжает переговоры с организацией по поводу соглашения о стоимости объекта.