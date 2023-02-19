Осужденный за грабежи и кражи из Кудымкара напал на сотрудника СИЗО

Posted 19 февраля 2023, 12:59
Published 19 февраля 2023, 12:59
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
17 июня 2022 года во время вечерней проверки в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Пермскому краю, расположенном в Кудымкаре случилось ЧП. Травмы от нападения одного из осужденных получил 27-летний младший инспектор дежурной службы, охранявший контингент СИЗО. На него набросился 24-летний житель Кудымкара. Мужчина 31 мая был осужден к длительному сроку заключения за совершение двух краж вместе с четырьмя знакомыми. До вступления в силу приговора мужчина содержался в СИЗО.
Напавший на сотрудника ФСИН мужчина был неоднократно судим. В 2018 году он был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима за нападение на женщину и грабеж на выходе из отделения банка. Известно, что мужчина и его знакомый зашли в кредитное учреждение, чтобы снять денег, но решили обогатиться другим способом. Они ударили женщину, забрали у нее сумку, где были деньги и кредитные карты.
После освобождения из колонии мужчина не вступил на путь исправления. В 2022 году он вновь был осужден вместе с четверыми подельниками за порчу чужого имущества и кражи. После нападения на инспектора СИЗО в отношении кудымкарца было возбуждено новое уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ (применение насилия опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Сейчас расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дезорганизация деятельности учреждений ФСИН карается лишением свободы на срок до 12 лет.