Осужденный за грабежи и кражи из Кудымкара напал на сотрудника СИЗО

Напавший на сотрудника ФСИН мужчина был неоднократно судим. В 2018 году он был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима за нападение на женщину и грабеж на выходе из отделения банка. Известно, что мужчина и его знакомый зашли в кредитное учреждение, чтобы снять денег, но решили обогатиться другим способом. Они ударили женщину, забрали у нее сумку, где были деньги и кредитные карты.