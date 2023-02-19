СКР проверяет случай с нападением двух крупных собак на девочку в поселок Ферма

В настоящее время следователями Пермского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе какие меры были приняты должностными лицами для обеспечения безопасности граждан. По результатам проверки следователем будет принято решение о возбуждении уголовного дела.