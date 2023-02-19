СКР проверяет случай с нападением двух крупных собак на девочку в поселок Ферма

Posted 19 февраля 2023, 09:20
Published 19 февраля 2023, 09:20
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Перми следователи СКР проверяют сообщение о нападении собак на несовершеннолетнюю. Видео, где две крупные собаки набрасываюится на маленькую девочку, появилось 16 февраля на странице «Двуреченское поселение (Фроловское управление)».
Предварительно установлено, что в феврале 2023 года в посёлке Ферма в дневное время на несовершеннолетнюю напали собаки.
В настоящее время следователями Пермского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе какие меры были приняты должностными лицами для обеспечения безопасности граждан. По результатам проверки следователем будет принято решение о возбуждении уголовного дела.