В МЧС предупредили об отложениях льда на проводах

20 февраля, предвещают синоптики, в регионе сохранится умеренно-холодная без существенных осадков погода за счет продолжающегося противостояния отрога Азиатского антициклона и циклонической деятельности над Нижним Поволжьем и Южным Уралом. Только на крайнем юге выпадет небольшой снег при умеренном ветре. Температурный фон без существенных изменений.