В МЧС предупредили об отложениях льда на проводах

Posted 19 февраля 2023, 10:08
Published 19 февраля 2023, 10:08
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
По данным Пермского ЦГМС 19 и 20 февраля в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах возможны отложения льда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев.
20 февраля, предвещают синоптики, в регионе сохранится умеренно-холодная без существенных осадков погода за счет продолжающегося противостояния отрога Азиатского антициклона и циклонической деятельности над Нижним Поволжьем и Южным Уралом. Только на крайнем юге выпадет небольшой снег при умеренном ветре. Температурный фон без существенных изменений.
Ближайшей ночью ожидается -25…-20°С, в горах и низинах до -30°C. Завтра днем -15…-10°C. Ветер восточный, юго-восточный 4–9 м/с.
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш.