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Posted 19 февраля 2023, 10:08

Published 19 февраля 2023, 10:08

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В МЧС предупредили об отложениях льда на проводах

В МЧС предупредили об отложениях льда на проводах

19 февраля 2023, 10:08
Фото: Properm.ru.
Ближайшей ночью ожидается -25…-20°С, в горах и низинах до -30°C. Завтра днем -15…-10°C.

По данным Пермского ЦГМС 19 и 20 февраля в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах возможны отложения льда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев.

20 февраля, предвещают синоптики, в регионе сохранится умеренно-холодная без существенных осадков погода за счет продолжающегося противостояния отрога Азиатского антициклона и циклонической деятельности над Нижним Поволжьем и Южным Уралом. Только на крайнем юге выпадет небольшой снег при умеренном ветре. Температурный фон без существенных изменений.

Ближайшей ночью ожидается -25…-20°С, в горах и низинах до -30°C. Завтра днем -15…-10°C. Ветер восточный, юго-восточный 4–9 м/с.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш.

#Общество#Прогноз
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