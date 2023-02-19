В Перми не снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией

Posted 19 февраля 2023, 10:34
Published 19 февраля 2023, 10:34
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
За последние сутки коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 172 жителей Прикамья. Всего с марта 2020 года в Прикамье было выявлено 461 307 случаев COVID-19. В субботу, 18 февраля инфекцию выявили у 218 человек.
За сутки зафиксирован один летальный исход. Госпитализация потребовалась 17 пациентам.
По числу тяжелых случаев Прикамье занимает восьмое место в стране, на первом — Москва, на втором — Санкт-Петербург.