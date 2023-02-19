В Перми не снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией

За последние сутки коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 172 жителей Прикамья. Всего с марта 2020 года в Прикамье было выявлено 461 307 случаев COVID-19. В субботу, 18 февраля инфекцию выявили у 218 человек.