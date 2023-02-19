В Перми законсервируют помещения закрывшихся кинотеатров

Ранее стало известно о планах сети «Синема Парк» с 27 февраля закрыть в Перми два своих кинотеатра — в «Кристалле» и ТРК «Колизей Синема». «По договоренности сторон до конца марта будут происходить необходимые действия, связанные с окончанием деятельности арендатора кинотеатров, после чего объекты будут законсервированы до начала дальнейшей эксплуатации», — пояснил Станислав Мухутдинов.