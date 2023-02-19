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Posted 19 февраля 2023, 13:59

Published 19 февраля 2023, 13:59

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Перми законсервируют помещения закрывшихся кинотеатров

В Перми законсервируют помещения закрывшихся кинотеатров

19 февраля 2023, 13:59
Фото: 1MI.
Ранее было заявлено, что в Перми прекращают работу два кинотеатра.

После закрытия кинотеатров «Синема Парк» в «Кристалле» и «Колизее Синема» помещения законсервируют, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на директора ГК «Панорама» (владелец объектов) Станислава Мухутдинова.

Ранее стало известно о планах сети «Синема Парк» с 27 февраля закрыть в Перми два своих кинотеатра — в «Кристалле» и ТРК «Колизей Синема». «По договоренности сторон до конца марта будут происходить необходимые действия, связанные с окончанием деятельности арендатора кинотеатров, после чего объекты будут законсервированы до начала дальнейшей эксплуатации», — пояснил Станислав Мухутдинов.

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#Общество
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