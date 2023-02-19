В Прикамье привезли лошадь, зараженную опасной вирусной инфекцией

Карантин в деревне Федорцова Красновишерского городского округа был объявлен в январе 2023 года. Тогда стало известно, что в подсобном хозяйстве была выявлена заболевшая лошадь. Проверкой было установлено, что в октябре 2022 года гражданин ввез купленную за пределами Прикамья лошадь и не известил в течение 24 часов специалистов госветслужбы, чем нарушил правила борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, повлекшие за собой возникновение очага заразного заболевания животных.