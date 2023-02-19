В Прикамье привезли лошадь, зараженную опасной вирусной инфекцией

Posted 19 февраля 2023, 05:21
Published 19 февраля 2023, 05:21
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В феврале 2023 года сотрудники Россельхознадзора выясняли обстоятельства завоза на территорию Прикамья особо опасной инфекции лошадей - инфекционной анемии. Это вирусная болезнь животных и других непарнокопытных животных, характеризующаяся поражением кроветворных органов, рецидивирующей лихорадкой, различными кровоизлияниями. Для людей болезнь не опасна.
Карантин в деревне Федорцова Красновишерского городского округа был объявлен в январе 2023 года. Тогда стало известно, что в подсобном хозяйстве была выявлена заболевшая лошадь. Проверкой было установлено, что в октябре 2022 года гражданин ввез купленную за пределами Прикамья лошадь и не известил в течение 24 часов специалистов госветслужбы, чем нарушил правила борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, повлекшие за собой возникновение очага заразного заболевания животных.
В период проведения ограничительных мероприятий (карантина) специалистами госветслужбы произведена эвтаназия инфицированной лошади и дальнейшая утилизация трупа животного методом сжигания, осуществлена дезинфекция конюшни, тамбура и инвентаря, а так же места утилизации трупа. Еще две лошади, находящиеся в личном подсобном хозяйстве, поставлены на карантин.
В отношении владельца хозяйства возбудили административное дело по ч. 4 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). 14 февраля 2023 года мужчина оштрафован на 15 тыс. рублей.