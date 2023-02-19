За снятие порчи гадалку из Краснокамска отправили в колонию

Старики пожаловались гостьям на плохое здоровье и те моментально выставили диагноз — «порча». Гостья спросила хозяйку, есть ли у той деньги, а когда та показала место их хранения — упала на колени и стала картинно ползать по полу. Также для снятия недуга потребовались сырые яйца и простыня. Произведя ряд магических манипуляций, визитеры скрылись в неизвестном направлении, оставив вместо купюр обрывки бумаги. Обманутые пенсионеры обратились в полицию, аферистку удалось найти, однако денег при себе у нее уже не было.