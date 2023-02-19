За снятие порчи гадалку из Краснокамска отправили в колонию

Posted 19 февраля 2023, 11:25
Published 19 февраля 2023, 11:25
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Краснокамский городской суд отправил на три года в колонию ранее судимую цыганку Рубину за снятие порчи у местных пенсионеров. Также удовлетворен гражданский иск потерпевших в размере пропавшей суммы. Цыганка выманила обманом у пожилой пары 650 тыс. рублей.
Весной прошлого года нигде не работающая цыганка Рубина вместе с неустановленным лицом (материалы уголовного дела в отношении ее соучастницы выделены в отдельное производство) решила «погадать» доверчивым людям, для чего под видом медицинского работника зашла вместе со своей товаркой в квартиру пожилых людей. Подруга Рубины осталась в соседней комнате и в обряде не участвовала.
Старики пожаловались гостьям на плохое здоровье и те моментально выставили диагноз — «порча». Гостья спросила хозяйку, есть ли у той деньги, а когда та показала место их хранения — упала на колени и стала картинно ползать по полу. Также для снятия недуга потребовались сырые яйца и простыня. Произведя ряд магических манипуляций, визитеры скрылись в неизвестном направлении, оставив вместо купюр обрывки бумаги. Обманутые пенсионеры обратились в полицию, аферистку удалось найти, однако денег при себе у нее уже не было.