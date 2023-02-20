68-летняя дорожная рабочая из Полазны погибла во время кронирования деревьев

Posted 20 февраля 2023, 14:15
Published 20 февраля 2023, 14:15
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Следователи СУ СКР по Пермскому краю проверяют случай смертельного травмирования пожилой дорожной рабочей в Полазне. По информации журналиста Properm.ru, речь идет о работнице МБУ «Приоритет», занимающегося благоустроительными работами в поселке.
Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, 10 февраля 2023 года сотрудниками «Приоритета» выполнялись работы по спиливанию сухостойных деревьев вдоль проезжей части улиц в поселке Полазна Добрянского городского округа. Во время выполнения работ одно из срубленных деревьев упало на 68-летнюю женщину — дорожного рабочего. В тот же день от полученной травмы женщина скончалась в медицинском учреждении.
Сейчас время следователь из Добрянки допрашивает свидетелей, в учреждении изъята интересующая следствие документация, в том числе подтверждающая факт трудовых отношений, прохождение инструктажей. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.