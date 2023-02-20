68-летняя дорожная рабочая из Полазны погибла во время кронирования деревьев

По данным следствия, 10 февраля 2023 года сотрудниками «Приоритета» выполнялись работы по спиливанию сухостойных деревьев вдоль проезжей части улиц в поселке Полазна Добрянского городского округа. Во время выполнения работ одно из срубленных деревьев упало на 68-летнюю женщину — дорожного рабочего. В тот же день от полученной травмы женщина скончалась в медицинском учреждении.