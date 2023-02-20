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Posted 20 февраля 2023, 06:15

Published 20 февраля 2023, 06:15

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Пермская телебашня загорится праздничной подсветкой в честь 23 февраля и 8 марта

Пермская телебашня загорится праздничной подсветкой в честь 23 февраля и 8 марта

20 февраля 2023, 06:15
Фото: Properm.ru.
Световые шоу по праздникам традиционно проводятся с 2016 года.

В ближайшие праздники, 23 февраля и 8 марта, в Перми на главной телебашне региона включат праздничную подсветку. С 0:00 до 7:00 пермяки смогут увидеть огни архитектурной подсветки «Времена года», дополненные строб-эффектами, сообщают в пресс-службе краевого радиотелевизионного передающего центра. В День защитника Отечества телебашня будет сиять бирюзовым цветом, а в Международный женский день — зеленым.

Традиция проводить световые шоу на телебашне в праздники появилась в 2016 году. Тогда к окончанию строительства сооружение впервые украсили архитектурно-художественной подсветкой. В год 300-летия краевой столицы в будни и непраздничные выходные телебашня подсвечивается в цвет сезона: зимой — бирюзовый, весной — зеленый, летом — красный, а осенью — желтый.

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