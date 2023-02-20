Пермская телебашня загорится праздничной подсветкой в честь 23 февраля и 8 марта

Posted 20 февраля 2023, 06:15
Published 20 февраля 2023, 06:15
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В ближайшие праздники, 23 февраля и 8 марта, в Перми на главной телебашне региона включат праздничную подсветку. С 0:00 до 7:00 пермяки смогут увидеть огни архитектурной подсветки «Времена года», дополненные строб-эффектами, сообщают в пресс-службе краевого радиотелевизионного передающего центра. В День защитника Отечества телебашня будет сиять бирюзовым цветом, а в Международный женский день — зеленым.
Традиция проводить световые шоу на телебашне в праздники появилась в 2016 году. Тогда к окончанию строительства сооружение впервые украсили архитектурно-художественной подсветкой. В год 300-летия краевой столицы в будни и непраздничные выходные телебашня подсвечивается в цвет сезона: зимой — бирюзовый, весной — зеленый, летом — красный, а осенью — желтый.