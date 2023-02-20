Пермская телебашня загорится праздничной подсветкой в честь 23 февраля и 8 марта

В ближайшие праздники, 23 февраля и 8 марта, в Перми на главной телебашне региона включат праздничную подсветку. С 0:00 до 7:00 пермяки смогут увидеть огни архитектурной подсветки «Времена года», дополненные строб-эффектами, сообщают в пресс-службе краевого радиотелевизионного передающего центра. В День защитника Отечества телебашня будет сиять бирюзовым цветом, а в Международный женский день — зеленым.