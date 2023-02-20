Пермские силовики перекрыли два канала контрабанды наркотиков

Органами полиции выявлено и ликвидировано 10 наркопритонов, перекрыто два канала поставки контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ. Совместными усилиями правоохранительных органов прекращена деятельность трех нарколабораторий по изготовлению запрещенных веществ кустарным способом. Из незаконного оборота изъято почти 200 кг наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений, в том числе 153,3 кг наркотиков синтетического происхождения.