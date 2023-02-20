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Posted 20 февраля 2023, 13:51

Published 20 февраля 2023, 13:51

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермские силовики перекрыли два канала контрабанды наркотиков

Пермские силовики перекрыли два канала контрабанды наркотиков

20 февраля 2023, 13:51
Фото: 1MI.
За прошлый год из незаконного оборота в Прикамье было изъято почти 200 кг наркотических средств.

В 2022 году в Пермском крае было зарегистрировано 3858 (3819) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Их раскрываемость составила 61,1%, к уголовной ответственности привлечено 972 лица.

Пермские силовики пресекли деятельность 29 организованных преступных групп, осуществлявших сбыт наркотиков интернете и одного преступного сообщества, осуществлявшего сбыт наркотиков в пяти регионах страны.

Органами полиции выявлено и ликвидировано 10 наркопритонов, перекрыто два канала поставки контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ. Совместными усилиями правоохранительных органов прекращена деятельность трех нарколабораторий по изготовлению запрещенных веществ кустарным способом. Из незаконного оборота изъято почти 200 кг наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений, в том числе 153,3 кг наркотиков синтетического происхождения.

Данные были озвучены на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту наркотиков. В работе группы приняли участие представители региональных ГУ МВД России, СУ СК России, ГУФСИН России, УФСБ России.

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