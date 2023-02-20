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Posted 20 февраля 2023, 08:45

Published 20 февраля 2023, 08:45

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Прокуратура во второй раз дошла до кассации по иску о покупке Товарного двора

Прокуратура во второй раз дошла до кассации по иску о покупке Товарного двора

20 февраля 2023, 08:45
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
Сюжет
Никогданибудь
В 2022 году суды признали сделку по приобретению прав на территорию Товарного двора ничтожной, но отказались удовлетворять требования о применении последствий ничтожной сделки.

Коллегия кассационного арбитражного суда Уральского округа приняла к рассмотрению жалобу прокуратуры на решение по иску о покупке Товарного двора. Она будет рассмотрена 16 марта в Екатеринбурге. Ранее суды в первой и второй инстанции признали сделку между Пермским краем и АО «РЖД» ничтожной, но отказались применять последствия ничтожности сделки.

Прокуратура в уточненном иске требовала применить последствия недействительности ничтожной сделки в виде двухсторонней реституции. Предполагалось взыскать с ОАО «РЖД» в пользу КГБУ «УАДиТ» денежные средства в размере 500,47 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 129,9 млн рублей.

Пермский край в лице КГБУ в 2018 году приобрел у ОАО «РЖД» права аренды земельного участка на Товарном дворе за 798,7 млн рублей. Там запланировано строительство спортивной арены, участка улицы Строителей и пересадочного узла. Прокуратура со ссылкой на собственных экспертов и на заявленную ранее стоимость объекта указала, что за счет бюджета права на Товарный двор были приобретены по завышенной стоимости, а сам договор содержит противоречия с законодательством.

Спор о Товарном дворе между прокуратурой и краевыми властями идет с 2020 года. В 2021 году суды первой и второй инстанции отказали надзорному ведомству в удовлетворении иска, но кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение.

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#Общество#Никогданибудь
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