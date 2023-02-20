Прокуратура во второй раз дошла до кассации по иску о покупке Товарного двора

Пермский край в лице КГБУ в 2018 году приобрел у ОАО «РЖД» права аренды земельного участка на Товарном дворе за 798,7 млн рублей. Там запланировано строительство спортивной арены, участка улицы Строителей и пересадочного узла. Прокуратура со ссылкой на собственных экспертов и на заявленную ранее стоимость объекта указала, что за счет бюджета права на Товарный двор были приобретены по завышенной стоимости, а сам договор содержит противоречия с законодательством.