Роспотребнадзор прокомментировал информацию о вспышке смертельно опасного заболевания в Пермском крае

Posted 20 февраля 2023, 11:46
Published 20 февраля 2023, 11:46
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Роспотребнадзор отрицает факт вспышки менингококковой инфекции в края. По данным специалистов, в 2021 году было выявлено семь случаев, в 2022 году — девять (в 77% случаев речь идет о детях до 17 лет), в январе 2023 года — два случая. Об этом в Роспотребнадзоре заявили на фоне публикации пермского центра иммунопрофилактики в социальных сетях, на которую обратило внимание издание ura.ru.
«Согласно данным Роспотребнадзора, заболеваемость в Пермском крае выросла на 29%. Менингококковая инфекция — непредсказуемое и смертельно опасное инфекционное заболевание, которое может унести жизнь человека в течение суток», — сказано в группе центра.
Специалисты Роспотребнадзора говорят, что возбудитель менингококковой инфекции передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Также заразиться можно через предметы обихода, например, общую посуду. Инкубационный период инфекции составляет от 1 до 10 дней, в среднем — до 4 дней. Эффективной мерой профилактики заболевания является вакцинация. В прошлом году в регионе было привито 7,6 тыс. человек (среди них 2,1 тыс. детей).