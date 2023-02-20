Роспотребнадзор прокомментировал информацию о вспышке смертельно опасного заболевания в Пермском крае

Роспотребнадзор отрицает факт вспышки менингококковой инфекции в края. По данным специалистов, в 2021 году было выявлено семь случаев, в 2022 году — девять (в 77% случаев речь идет о детях до 17 лет), в январе 2023 года — два случая. Об этом в Роспотребнадзоре заявили на фоне публикации пермского центра иммунопрофилактики в социальных сетях, на которую обратило внимание издание ura.ru.