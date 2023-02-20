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Posted 20 февраля 2023, 11:46

Published 20 февраля 2023, 11:46

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Роспотребнадзор прокомментировал информацию о вспышке смертельно опасного заболевания в Пермском крае

Роспотребнадзор прокомментировал информацию о вспышке смертельно опасного заболевания в Пермском крае

20 февраля 2023, 11:46
Фото: 1MI.
По данным специалистов, резкого роста заболеваемости в регионе нет.

Роспотребнадзор отрицает факт вспышки менингококковой инфекции в края. По данным специалистов, в 2021 году было выявлено семь случаев, в 2022 году — девять (в 77% случаев речь идет о детях до 17 лет), в январе 2023 года — два случая. Об этом в Роспотребнадзоре заявили на фоне публикации пермского центра иммунопрофилактики в социальных сетях, на которую обратило внимание издание ura.ru.

«Согласно данным Роспотребнадзора, заболеваемость в Пермском крае выросла на 29%. Менингококковая инфекция — непредсказуемое и смертельно опасное инфекционное заболевание, которое может унести жизнь человека в течение суток», — сказано в группе центра.

Специалисты Роспотребнадзора говорят, что возбудитель менингококковой инфекции передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Также заразиться можно через предметы обихода, например, общую посуду. Инкубационный период инфекции составляет от 1 до 10 дней, в среднем — до 4 дней. Эффективной мерой профилактики заболевания является вакцинация. В прошлом году в регионе было привито 7,6 тыс. человек (среди них 2,1 тыс. детей).

#Общество
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