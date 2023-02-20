С расширением до четырёх полос. Показываем, как изменится улица Плеханова в Перми

В компании отмечают, что задача была непростой, поскольку улица Плеханова проходит по территории многоквартирной жилой застройки, что существенно влияет на уменьшение пропускной способности улицы. Параметры улицы не рассчитаны на действующую нагрузку и пропускную способность.