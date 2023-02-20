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Posted 20 февраля 2023, 10:20

Published 20 февраля 2023, 10:20

Modified 31 июля 2024, 09:05

Updated 31 июля 2024, 09:05

С расширением до четырёх полос. Показываем, как изменится улица Плеханова в Перми

С расширением до четырёх полос. Показываем, как изменится улица Плеханова в Перми

20 февраля 2023, 10:20
Фото: ООО «ИС-Проект».
Сюжет
Никогданибудь
Спроектирован отрезок улицы от Шоссе Космонавтов до улицы Грузинская.

Представлен проект реконструкции отрезка ул. Плеханова от Шоссе Космонавтов до ул. Грузинская в Перми. С порталом Properm.ru подробностями проекта поделились проектировщики из ООО «ИС-Проект».

В компании отмечают, что задача была непростой, поскольку улица Плеханова проходит по территории многоквартирной жилой застройки, что существенно влияет на уменьшение пропускной способности улицы. Параметры улицы не рассчитаны на действующую нагрузку и пропускную способность.

Особенностями проекта, предложенного разработчиками заказчику стали:

  • Организация водоотвода с проезжей части. Предусмотрено строительство очистных сооружений.
  • Исключено размещение смотровых колодцев, камер, люков на проезжей части улицы.
  • Прокладка кабельной линии сети наружного освещения — в подземном исполнении.
  • Применены на пешеходных переходах на проезжей части запланировано применение цветных покрытий противоскольжения и пандусов из гранитных плит.
  • Учтены требования по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения.
  • Предусмотрено расширение проезжей части в зоне перекрестков до четырёх полос.
  • Организовано 2+2 полос движения между перекрестками.
  • Запроектирована дополнительная связь Шоссе Космонавтов под путепроводом, под первым пролетом мостового сооружения без значительного изменения конструкции моста

Как пояснили порталу Properm.ru в компании, проект прошёл госэкспертизу. Сейчас впереди проведение конкурсных мероприятий, после которых и станут известны сроки проведения работ.

«ИС-Проект» образована в 2002 году. В Перми компания участвует в реконструкции завода им. Шпагина, ул. Крисанова и Плеханова.

Видео: ООО «ИС-Проект»

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