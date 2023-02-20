С расширением до четырёх полос. Показываем, как изменится улица Плеханова в Перми

Posted 20 февраля 2023, 10:20
Published 20 февраля 2023, 10:20
Modified 31 июля 2024, 09:05
Updated 31 июля 2024, 09:05
Представлен проект реконструкции отрезка ул. Плеханова от Шоссе Космонавтов до ул. Грузинская в Перми. С порталом Properm.ru подробностями проекта поделились проектировщики из ООО «ИС-Проект».
В компании отмечают, что задача была непростой, поскольку улица Плеханова проходит по территории многоквартирной жилой застройки, что существенно влияет на уменьшение пропускной способности улицы. Параметры улицы не рассчитаны на действующую нагрузку и пропускную способность.
Особенностями проекта, предложенного разработчиками заказчику стали:
Как пояснили порталу Properm.ru в компании, проект прошёл госэкспертизу. Сейчас впереди проведение конкурсных мероприятий, после которых и станут известны сроки проведения работ.
«ИС-Проект» образована в 2002 году. В Перми компания участвует в реконструкции завода им. Шпагина, ул. Крисанова и Плеханова.
Видео: ООО «ИС-Проект»