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Posted 20 февраля 2023, 07:01

Published 20 февраля 2023, 07:01

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Стал известен номер, по которому в Перми могут обратиться члены семей участников СВО за поддержкой

Стал известен номер, по которому в Перми могут обратиться члены семей участников СВО за поддержкой

20 февраля 2023, 07:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Военная операция на Украине
Далее вопрос будет передан специалисту конкретного района города.

В Перми создан городской Центр поддержки участников СВО и их семей. При Центре организована работа городского колл-центра по единому номеру: 217-33-70, сообщают в администрации Перми.

Обратиться за помощью или получить информацию смогут контрактники, мобилизованные, добровольцы и члены их семей.

20 февраля единый городской колл-центр начал свою работу. Позвонив по телефону 217-33-70, обратившиеся смогут связаться с голосовым помощником, который будет переадресовывать в тот или иной район по месту жительства.

«Звонок будет направлен к специалисту конкретного района, который уже примет обращение и запишет контактные данные. – сообщает в своём телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин. - Затем начнется работа и составление индивидуального плана для каждого обратившегося. При необходимости специалист района самостоятельно свяжется с другими подразделениями администрации или краевыми ведомствами, например, министерствами соцзащиты, здравоохранения или центром занятости».

Таким образом участникам СВО и членам их семей не нужно будет самостоятельно искать, куда обратиться за помощью и обзванивать различные инстанции, по любым вопросам теперь можно обратиться по единому номеру городского колл-центра.

#Общество#Военная операция на Украине#Частичная мобилизация#Касается каждого
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