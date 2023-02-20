Стал известен номер, по которому в Перми могут обратиться члены семей участников СВО за поддержкой

«Звонок будет направлен к специалисту конкретного района, который уже примет обращение и запишет контактные данные. – сообщает в своём телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин. - Затем начнется работа и составление индивидуального плана для каждого обратившегося. При необходимости специалист района самостоятельно свяжется с другими подразделениями администрации или краевыми ведомствами, например, министерствами соцзащиты, здравоохранения или центром занятости».