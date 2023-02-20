В Чайковском у администрации округа отсудили 70 тысяч рублей за нападение собак на подростка

Posted 20 февраля 2023, 06:28
Published 20 февраля 2023, 06:28
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Чайковском суд взыскал с администрации округа компенсацию морального вреда в 70 тыс. рублей за нападение бездомных собак на подростка. Собаки напали на ребенка вечером 2022 года в микрорайоне «Заринский», животные покусали его и порвали одежду. На сторону подростка встала прокуратура, которая подала иск в суд.
Представитель администрации Чайковского округа настаивал на том, что нет доказательств, которые бы говорили о том, что нападение на подростка произошло из-за бездействия чиновников. Представитель вспомнил, что для контроля за безнадзорными животными чиновники заключили контракт в марте 2021 года, также заключен контракт на кастрацию бездомных животных.
Суд посчитал, что установлена связь между нападением на ребенка и ненадлежащим исполнением чиновниками обязанностей по контролю за животными. Ответчик своей вины не доказал.
Решение еще не вступило в законную силу, администрация решила подать апелляционную жалобу.