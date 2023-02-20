properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2023, 06:28

Published 20 февраля 2023, 06:28

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Чайковском у администрации округа отсудили 70 тысяч рублей за нападение собак на подростка

В Чайковском у администрации округа отсудили 70 тысяч рублей за нападение собак на подростка

20 февраля 2023, 06:28
Фото: 1MI.
Администрация округа не согласилась с решением суда первой инстанции, она пытается обжаловать решение о компенсации, которую должны выплатить ребенку.

В Чайковском суд взыскал с администрации округа компенсацию морального вреда в 70 тыс. рублей за нападение бездомных собак на подростка. Собаки напали на ребенка вечером 2022 года в микрорайоне «Заринский», животные покусали его и порвали одежду. На сторону подростка встала прокуратура, которая подала иск в суд.

Представитель администрации Чайковского округа настаивал на том, что нет доказательств, которые бы говорили о том, что нападение на подростка произошло из-за бездействия чиновников. Представитель вспомнил, что для контроля за безнадзорными животными чиновники заключили контракт в марте 2021 года, также заключен контракт на кастрацию бездомных животных.

Суд посчитал, что установлена связь между нападением на ребенка и ненадлежащим исполнением чиновниками обязанностей по контролю за животными. Ответчик своей вины не доказал.

Решение еще не вступило в законную силу, администрация решила подать апелляционную жалобу.

Главная новость по теме
Жительница Прикамья отсудила у чиновников 50 тысяч рублей за повреждение машины бездомными собаками
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика