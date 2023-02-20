В Чайковском у администрации округа отсудили 70 тысяч рублей за нападение собак на подростка

Представитель администрации Чайковского округа настаивал на том, что нет доказательств, которые бы говорили о том, что нападение на подростка произошло из-за бездействия чиновников. Представитель вспомнил, что для контроля за безнадзорными животными чиновники заключили контракт в марте 2021 года, также заключен контракт на кастрацию бездомных животных.