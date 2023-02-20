В Гремячинске из-за побоев 12-летнюю девочку забрали у матери

Posted 20 февраля 2023, 14:47
Published 20 февраля 2023, 14:47
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы города Гремячинск, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По версии следствия, в период с августа по октябрь 2022 года подозреваемая, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои своей дочери 2010 года рождения, причиняя ребенку физическую боль и психические страдания.
О совершенном преступлении стало известно после того, как родственница девочки обратилась в следственные органы. В настоящее время ребенок передан на воспитание отцу, совместно с матерью не проживает.
Следователем Губахинского межрайонного следственного отдела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.