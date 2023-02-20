В Перми десятки домов останутся без холодной воды в конце февраля и начале марта

Posted 20 февраля 2023, 04:18
Published 20 февраля 2023, 04:18
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Тысячи пермяков в ближайшие две недели останутся без холодной воды. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» будут проводить на сетях аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы.
В эту субботу, 25 февраля, с 9:30 до 19:30, отключения коснутся домов по адресам:
На следующей неделе, 1 марта, с 10:00 до 19:00, воды не будет в домах по улицам:
2 марта, с 10:00 до 19:00, без холодного водоснабжения останутся жители домов:
4 марта, с 10:00 до 20:00, отключения коснутся следующих адресов:
5 марта, с 10:00 до 20:00, без холодной воды будут жильцы домов: