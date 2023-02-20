properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2023, 04:18

Published 20 февраля 2023, 04:18

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Перми десятки домов останутся без холодной воды в конце февраля и начале марта

В Перми десятки домов останутся без холодной воды в конце февраля и начале марта

20 февраля 2023, 04:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
На сетях будут проводить аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы.

Тысячи пермяков в ближайшие две недели останутся без холодной воды. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» будут проводить на сетях аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы.

В эту субботу, 25 февраля, с 9:30 до 19:30, отключения коснутся домов по адресам:

  • Академика Курчатова, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2в, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а;
  • Василия Васильева, 3, 3 ЛИТ А, 3б, 5, 5а, 5б;
  • Гусарова, 10, 14;
  • Кояновская, 6, 10;
  • Таборская, 22, 22а;
  • Тбилисская, 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9а.

На следующей неделе, 1 марта, с 10:00 до 19:00, воды не будет в домах по улицам:

  • Алексеевская, 50;
  • Нагорная, 5;
  • Постаногова, 7;
  • Свободы, 10.

2 марта, с 10:00 до 19:00, без холодного водоснабжения останутся жители домов:

  • Декабристов, 2, 6, 10;
  • Карпинского, 56;
  • Парашютная, 7а, 9;
  • Танкистов, 29;
  • Формовщиков, 3, 7.

4 марта, с 10:00 до 20:00, отключения коснутся следующих адресов:

  • Вильвенская, 21;
  • Мильчакова, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35;
  • Челюскинцев, 17, 21, 23.

5 марта, с 10:00 до 20:00, без холодной воды будут жильцы домов:

  • Монастырская, 119, 121, 123, 142, 142/1, 144, 152, 155, 157, 159, 171, 173;
  • Плеханова, 3, 13;
  • Решетникова, 4, 5, 6, 6а, 18;
  • Толмачева, 2;
  • Якуба Колбаса, 8.
#Общество#Коммунальный рай#Новогор-прикамье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика