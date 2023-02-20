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Posted 20 февраля 2023, 03:29

Published 20 февраля 2023, 03:29

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Пермский край на этой неделе вернутся морозы

В Пермский край на этой неделе вернутся морозы

20 февраля 2023, 03:29
Фото: Properm.ru.
Также в регионе периодически ожидаются небольшие снегопады.

В Пермский край на этой неделе придут морозы. До пятницы, 24 февраля, регион окажется под влиянием холодного высотного циклона, сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Сегодня, 20 февраля, осадков не ожидается, температура воздуха ночью -20…-25°, в низинах до -30°, днем -15…-10°. Ветер восточный 1–6 м/с. Во вторник местами пройдет небольшой снег, ночью ожидается до -14…-19°, при прояснениях до -25°, днем -6…-11°. Скорость восточного ветра составит 3–8 м/с. 22 февраля в Прикамье температура воздуха ночью -12…-17°, днем -7…-13°.

В четверг, 23 февраля, на юге Пермского края пройдет небольшой снег. Ночью ожидается температура воздуха до -14…-19°, днем -9…-14°. Рабочая неделя завершится небольшим похолоданием: ночью до -16…-21°, днем до -10…-15°. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью до 1–6 м/с.

По предварительному прогнозу, в выходные погода существенно не изменится: ночью до -19°, днем до -8°, местами пройдут небольшие снегопады. Однако эти данные уточняются и могут измениться.

#Регион#Прогноз погоды
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