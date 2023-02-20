В Пермский край на этой неделе вернутся морозы

Сегодня, 20 февраля, осадков не ожидается, температура воздуха ночью -20…-25°, в низинах до -30°, днем -15…-10°. Ветер восточный 1–6 м/с. Во вторник местами пройдет небольшой снег, ночью ожидается до -14…-19°, при прояснениях до -25°, днем -6…-11°. Скорость восточного ветра составит 3–8 м/с. 22 февраля в Прикамье температура воздуха ночью -12…-17°, днем -7…-13°.