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Posted 20 февраля 2023, 11:33

Published 20 февраля 2023, 11:33

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Пермском крае снизилось еженедельное число заболевших ОРВИ и гриппом

В Пермском крае снизилось еженедельное число заболевших ОРВИ и гриппом

20 февраля 2023, 11:33
Фото: 1MI.
На карантине находятся почти 100 групп в 64 детских садах региона.

В Прикамье за неделю, с 13 по 19 февраля, снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом — 23 963 зараженных (57,4% приходится на группу «взрослые»). Это меньше показателя прошлой недели на 8,2% — тогда было зафиксировано более 26 тыс. пациентов. Сейчас на карантин закрыты 271 класс в 83 школах и 99 групп в 64 детских садах Пермского края.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А (H1N1) 2009 и В («свиной» грипп), а также вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы. Чтобы снизить риски заражения гриппом и ОРВИ специалисты рекомендуют носить маску, часто и тщательно мыть руки, проветривать помещение, а также избегать контактов с людьми, имеющими признаки простудных заболеваний.

#Общество
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