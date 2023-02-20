В Пермском крае снизилось еженедельное число заболевших ОРВИ и гриппом

В Прикамье за неделю, с 13 по 19 февраля, снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом — 23 963 зараженных (57,4% приходится на группу «взрослые»). Это меньше показателя прошлой недели на 8,2% — тогда было зафиксировано более 26 тыс. пациентов. Сейчас на карантин закрыты 271 класс в 83 школах и 99 групп в 64 детских садах Пермского края.