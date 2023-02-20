В Пермском крае закрылось представительство иноагентского движения «Голос»

Пермское представительство движения «Голос» (иноагент) прекратило свою деятельность в регионе в конце 2022 года, об этом Properm.ru сообщил бывший координатор движения Виталий Ковин (иноагент). По его словам, это связано с вступлением в силу поправок к закону об иностранных агентах.