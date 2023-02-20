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Posted 20 февраля 2023, 12:10

Published 20 февраля 2023, 12:10

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Пермском крае закрылось представительство иноагентского движения «Голос»

В Пермском крае закрылось представительство иноагентского движения «Голос»

20 февраля 2023, 12:10
Фото: 1MI.
Движение в защиту прав избирателей координировал в регионе политолог-иноагент Виталий Ковин.

Пермское представительство движения «Голос» (иноагент) прекратило свою деятельность в регионе в конце 2022 года, об этом Properm.ru сообщил бывший координатор движения Виталий Ковин (иноагент). По его словам, это связано с вступлением в силу поправок к закону об иностранных агентах.

«Голос» — это общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей. В 2017 году движение было удостоено награды БСЕ за исключительный вклад в продвижение демократии и защиты прав человека. «Голос» признали иноагентом в 2021 году.

Ранее Виталий Ковин сообщил, что выходит из движения «Голос».

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