В Пермском крае закрылось представительство иноагентского движения «Голос»

Posted 20 февраля 2023, 12:10
Published 20 февраля 2023, 12:10
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермское представительство движения «Голос» (иноагент) прекратило свою деятельность в регионе в конце 2022 года, об этом Properm.ru сообщил бывший координатор движения Виталий Ковин (иноагент). По его словам, это связано с вступлением в силу поправок к закону об иностранных агентах.
«Голос» — это общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей. В 2017 году движение было удостоено награды БСЕ за исключительный вклад в продвижение демократии и защиты прав человека. «Голос» признали иноагентом в 2021 году.
Ранее Виталий Ковин сообщил, что выходит из движения «Голос».