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Posted 20 февраля 2023, 10:19

Published 20 февраля 2023, 10:19

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Прикамье связь и 4G-интернет от МегаФона получили еще 4,5 тысячи человек

20 февраля 2023, 10:19
Сюжет
Новости телекома
МегаФон установил новые базовые станции с поддержкой стандартов 2G и 4G в небольших селах и деревнях Прикамья. Доступ к мобильной связи и скоростному интернету впервые появился у 4,5 тыс. жителей региона. Проект реализуется в рамках сотрудничества с министерством информационного развития и связи Пермского края.

Инженеры МегаФона запустили телеком-объекты в населенных пунктах Асово, Бымок, Куземьярово, Соколово, Уймуж, Юбилейный. Также стабильный сигнал и 4G-покрытие появилось на территории деревень Новая Казанка и Верх-Шлык. Для максимального радиуса охвата сети специалисты оператора установили антенно-мачтовые сооружения и разместили телеком-оборудование на высоте 15-30 метров от земли.

«Мы видим, что жители сельских территорий активно осваивают цифровые возможности. Наши абоненты, которые недавно получили доступ к современным телеком-услугам, уже ежедневно скачивают объем информации, сравнимый с отправкой 50 тыс. фотографий. Самыми активными пользователями мобильного выхода в сеть стали жители населенных пунктов Куземьярово, Уймуж и Бымок», – рассказал директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

Сельчане активно пользуются и головой связью – они ежедневно проговаривают около 3 тыс. минут, в том числе и с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение, а также позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.

«За 2022 год цифровыми сервисами, благодаря госпрограммам, были обеспечены 96 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 человек – в совокупности это более 27 тыс. жителей. Также в прошлом году были завершены работы по обеспечению сотовой связью «белых пятен» на автомобильных дорогах общей протяженностью 65 километров. К концу 2025 года мы планируем "закрыть" 99,9% региональных трасс Пермского края», – рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

В ближайших планах краевых властей и МегаФона обеспечить услугами мобильной связи еще 6 населенных пунктов, где проживает от 200 до 500 жителей. Оператор не только построит, но также будет вести постоянную техническую поддержку объектов связи.

#Телеком#Новости телекома
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