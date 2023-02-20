В Прикамье связь и 4G-интернет от МегаФона получили еще 4,5 тысячи человек

«За 2022 год цифровыми сервисами, благодаря госпрограммам, были обеспечены 96 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 человек – в совокупности это более 27 тыс. жителей. Также в прошлом году были завершены работы по обеспечению сотовой связью «белых пятен» на автомобильных дорогах общей протяженностью 65 километров. К концу 2025 года мы планируем "закрыть" 99,9% региональных трасс Пермского края», – рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.