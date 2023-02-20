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Posted 20 февраля 2023, 05:12

Published 20 февраля 2023, 05:12

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Власти Перми готовы заплатить из бюджета 12 миллионов рублей за лизинг трех иномарок

Власти Перми готовы заплатить из бюджета 12 миллионов рублей за лизинг трех иномарок

20 февраля 2023, 05:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Слуги народа
Цена поставки автомобилей может быть снижена в ходе аукциона.

Пермские власти собираются взять в лизинг на 31 месяц три иномарки за 12,2 млн рублей — это начальная (максимальная) цена контракта. Для этого МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» получило разрешение на закупку товара, происходящего из иностранного государства. В разрешении речь идет о трех автомобилях марки Hyundai Sonata.

После окончания срока лизинга автомобили перейдут в собственность муниципального учреждения. Итоги аукциона власти планируют подвести 3 марта.

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#Общество#Слуги народа
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