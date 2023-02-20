Власти Перми готовы заплатить из бюджета 12 миллионов рублей за лизинг трех иномарок

Пермские власти собираются взять в лизинг на 31 месяц три иномарки за 12,2 млн рублей — это начальная (максимальная) цена контракта. Для этого МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» получило разрешение на закупку товара, происходящего из иностранного государства. В разрешении речь идет о трех автомобилях марки Hyundai Sonata.