Водителя из Прикамья арестовали за тонировку на стеклах

В Кизеле осудили водителя за не снятую тонирующую пленку на стеклах автомобиля. Дело в том, что 20 января инспектор ДПС потребовал от мужчины снять тонировку, когда мужчину остановили 11 февраля выяснилось, что тонировка все еще находится на стеклах автомобиля.