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Posted 20 февраля 2023, 05:52

Published 20 февраля 2023, 05:52

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Водителя из Прикамья арестовали за тонировку на стеклах

Водителя из Прикамья арестовали за тонировку на стеклах

20 февраля 2023, 05:52
Фото: 1MI.
Мужчина не снял пленку после требований инспектора ГИБДД.

В Кизеле осудили водителя за не снятую тонирующую пленку на стеклах автомобиля. Дело в том, что 20 января инспектор ДПС потребовал от мужчины снять тонировку, когда мужчину остановили 11 февраля выяснилось, что тонировка все еще находится на стеклах автомобиля.

На мужчину составили административный протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Кизеловский суд отправил водителя под арест на двое суток. Максимальный срок ареста, возможный по этой части статьи — 15 суток. Также возможен штраф от 2 до 4 тыс. рублей или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Постановление суда еще не вступило в силу, его можно обжаловать.

По данным ГИБДД Пермского края, за прошлую неделю сотрудники пресекли 692 нарушения, связанных с нарушением правил тонировки.

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