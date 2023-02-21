Бензин подешевел, продукты дорожают медленнее. На цены повлияло сокращение потребительской активности

Эксперты отмечают замедление продовольственной инфляции, на которую повлияли расширение отечественного производства мяса и молока, снижение затрат на корма. Это способствовало замедлению роста цен на говядину, колбасы, сметану, творог и сливочное масло. В январе в Пермском крае замедлились темпы роста цен на хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, снизилась цена на гречку. На это повлиял прошлогодний урожай зерновых, который превысил показатели 2021 года.