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Posted 21 февраля 2023, 05:35

Published 21 февраля 2023, 05:35

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Бензин подешевел, продукты дорожают медленнее. На цены повлияло сокращение потребительской активности

Бензин подешевел, продукты дорожают медленнее. На цены повлияло сокращение потребительской активности

21 февраля 2023, 05:35
Фото: 1MI.
Годовая инфляция в январе в Пермском крае сократилась относительно декабря на 0,3%.

В январе годовая инфляция в Пермском крае составила 12,1% после 12,4% в декабре 2022 года. Такие данные приводит пермское отделение Банка России.

На замедление роста цен в регионе, по мнению Цетробанка, повлияли сдержанная потребительская активность, увеличение предложения и сокращение затрат «на отдельных товарных рынках».

Эксперты отмечают замедление продовольственной инфляции, на которую повлияли расширение отечественного производства мяса и молока, снижение затрат на корма. Это способствовало замедлению роста цен на говядину, колбасы, сметану, творог и сливочное масло. В январе в Пермском крае замедлились темпы роста цен на хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, снизилась цена на гречку. На это повлиял прошлогодний урожай зерновых, который превысил показатели 2021 года.

Непродовольственная инфляция замедлилась из-за невысокого потребительского спроса и расширение предложения отдельных товаров. Так, после введённых экспортных ограничений на российские нефтепродукты предложение моторного топлива внутри страны превысило спрос. Это привело к снижению цен на бензин марок АИ-95 и АИ-92.

Замедлился годовой темп прироста цен в сфере услуг. Основной вклад в их динамику, считают в Центробанке, внесло отсутствие индексации стоимости проезда в городском общественном транспорте Перми в январе текущего года.

#Общество#Цены#Инфляция
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