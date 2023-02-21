Бензин подешевел, продукты дорожают медленнее. На цены повлияло сокращение потребительской активности

Posted 21 февраля 2023, 05:35
Published 21 февраля 2023, 05:35
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В январе годовая инфляция в Пермском крае составила 12,1% после 12,4% в декабре 2022 года. Такие данные приводит пермское отделение Банка России.
На замедление роста цен в регионе, по мнению Цетробанка, повлияли сдержанная потребительская активность, увеличение предложения и сокращение затрат «на отдельных товарных рынках».
Эксперты отмечают замедление продовольственной инфляции, на которую повлияли расширение отечественного производства мяса и молока, снижение затрат на корма. Это способствовало замедлению роста цен на говядину, колбасы, сметану, творог и сливочное масло. В январе в Пермском крае замедлились темпы роста цен на хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, снизилась цена на гречку. На это повлиял прошлогодний урожай зерновых, который превысил показатели 2021 года.
Непродовольственная инфляция замедлилась из-за невысокого потребительского спроса и расширение предложения отдельных товаров. Так, после введённых экспортных ограничений на российские нефтепродукты предложение моторного топлива внутри страны превысило спрос. Это привело к снижению цен на бензин марок АИ-95 и АИ-92.
Замедлился годовой темп прироста цен в сфере услуг. Основной вклад в их динамику, считают в Центробанке, внесло отсутствие индексации стоимости проезда в городском общественном транспорте Перми в январе текущего года.